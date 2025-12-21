張文隨機殺人案！他驚憶「11月見同裝扮」現身捷運 一票超毛：我也看過

生活中心／許智超報導

27歲嫌犯張文19日在台北車站、捷運中山站及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，最終連同嫌犯本人在內，整起事件造成4死11傷。對此，就有網友猛然想起，11月初曾看過有男子戴防毒面具搭捷運，讓他不禁質疑會不會就是張文、「可能早以『同樣裝束』測試大眾的接受度」，貼文一出，不少網友提到自己看過類似情景，同時也建議原PO告知警方，幫助釐清案情。

原PO在Threads發文表示，看到嫌犯張文頭戴防毒面具、身穿防護裝備在北車、中山商圈犯案，讓他突然想起11月初時，在捷運中山站曾看過同樣戴著「防毒面具」的男子在搭乘捷運紅線。他忍不住猜想，會不會當時那個人就是張文，「有沒有可能，他早就持續以『同樣裝束』在測試大眾的接受程度、默默觀察民眾反應？」

貼文曝光後，許多網友回應，「我也在差不多時間，10月底在中午時段看過同樣戴著防毒面具，一身黑且身穿防彈背心，手上還有拖著同樣置物推車的男子在北車捷運，而且我還跟他擦肩而過」、「我也看過一次，有印象那男生身型高大戴著防毒面具要進捷運」、「我想起來了，我也看到過，天天在那邊上班什麼怪人都有，但是戴著防毒面具的就一個，剛好就是上個月出現的」、「在南港展覽館站也看過幾次，一樣全身黑、身材高大、戴防毒面具」。

另外有不少人建議，「你要不要告訴警察這件事，讓他們調監視錄影，幫助案情調查」，原PO則說，「已整理捷運及消費紀錄並提供詳細時點，後續如有進一步需要，他們會再聯絡我」。

針對張文犯案手法，警方專案小已初步破譯張文雲端硬碟上的「作案計劃書」，內容提及自己就是想模仿當年北捷板南線鄭捷案的模式持刀殺人，於今年10月間開始計畫、自學汽油彈製造及買煙霧彈，但他選擇在北車、中山捷運站外犯案，以利製造混亂後脫身，可推測他原本打算逃亡。

