張文隨機殺人案！網嗆「模仿犯罪」叫囂、煽動暴力 警：已逮8人到案

記者林盈君／綜合報導

本月19日，北市發生隨機殺人事件，27歲男子張文釀4死11傷悲劇，而事件發生後，部分網路社群與討論區出現「模仿犯罪」的恐嚇文字、暴力叫囂，甚至有網友發文嗆「將對XX發動無攻擊」製造社會動盪不安，目前警方已追查8人到案，刑事局嚴正呼籲，凡藉網路散布恐嚇、鼓吹或煽動暴力之言論，均屬嚴重危害公共安全行為，警方將依法究辦，絕不姑息。

北市發生隨機殺人事件，林姓男子網路嗆聲引發恐慌遭逮。（圖／翻攝畫面）

警方指出，社群平台、匿名論壇與通訊軟體等，並非「看不見、查不到」的灰色地帶，相關貼文、留言、轉傳內容即使刪除，均會留存相關紀錄與數位足跡，任何以玩笑、跟風、試探心態發布恐嚇、暴力或假訊息者，均可能引發社會恐慌、造成資源排擠，更可能觸犯相關刑責或行政罰。

廣告 廣告

北市發生隨機殺人事件，警方前往誠品南西店3D重建現場。（圖／翻攝畫面）

1219案件發生後，為防止網路「模仿效應」擴散，刑事局統籌全國各警察機關啟動網巡專案，針對疑似恐嚇、宣揚暴力、煽動攻擊或假訊息等內容，採取「即刻鎖定、迅速蒐證、嚴查究辦」等作為，並與檢察機關密切合作，依法偵處。而截至本月24日12時止，短短3天內，全國警方已掌握71則相關網路言論訊息，並查獲8名犯嫌到案。

北市發生隨機殺人事件，27歲男子張文釀4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

警方表示，其中2名經法院裁定羈押、1名犯嫌於開庭當下當場聲押，後續仍將持續擴大清查，對於躲藏在螢幕後的違法者，一律追查到底。警方也鄭重向民眾呼籲，除了不要恣意發布不實言論外，亦不要轉傳或附和相關恐嚇與暴力內容，以免助長不安、放大效應，另外，民眾如發現疑似恐嚇或危害公共安全之貼文、留言或訊息，請保留截圖、連結、帳號資訊與發文時間等，立即撥打110或就近向警察機關報案。

北市發生隨機殺人事件，27歲男子張文釀4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

他PO文讚張文英雄！走出法院怕露臉 網怒起底黑歷史、曾嗆「剴剴死好」

持未成年性影像2259部！黃子佼二審改判緩刑4年 檢今提上訴理由曝

張文租屋處「異常整潔」！冰箱滿是汽油味 清空私人物品、疑不留退路

張文隨機殺人案Day6！警返誠品南西店「3D重建」、追犯案軌跡擴大蒐證

