張文隨機殺人案 警方查扣手機、平板、筆電共5項「仍有2件未解」

查扣張嫌燒毀之筆電。讀者提供



台北市1219發生的隨機殺人案造成多人死傷，27歲嫌犯張文犯案後身亡，北市警方今（12/26）日對外說明，已在張文曾落腳的多處地點查扣共5項電子設備，目前仍有2項尚未成功破解。

警方指出，專案小組分別在中山區誠品南西店旁商旅，查扣2台平板電腦，分別為蘋果與三星品牌；另在桃園住家查扣1台華碩筆電及1支蘋果手機；此外，於中正區租屋處發現1台遭縱火焚毀的ROG高階電競筆電。經數位鑑識後，目前仍有蘋果平板及遭焚毀的電競筆電尚未完成資料還原。

查扣張嫌平板電腦。讀者提供

警方調查發現，張文早在約1年半前即開始規畫犯案，期間刻意切斷與外界的聯繫，極少使用電子設備與他人互動。除與房東間僅保留繳付房租的簡訊聯絡外，幾乎未再與親友往來。張文名下共有2支門號，其中1支因欠費遭停話，經母親代為繳清後仍未使用；另1支門號至10月仍積欠2,000多元未停話，但SIM卡僅插在平板中，作為上網熱點分享使用。

警方指出，張文平時主要透過平板電腦上網，購買相關犯案工具與個人用品，顯示其刻意降低行蹤與通訊曝光的風險。至於在中正區租屋處被焚毀的ROG頂規電競筆電，市價約介於9萬至12萬元，該設備採用Windows 11作業系統，並啟用「BitLocker」數位加密功能，需輸入長達48位數的修復金鑰才能存取資料。

查扣張嫌手機及筆電。讀者提供

警方說明，由於BitLocker具備高度防護機制，若未取得正確金鑰，破解難度相當於嘗試10的48次方次密碼組合，目前仍無法透過一般數位鑑識技術解鎖。該台電競筆電已轉交刑事局專業單位持續解析，希望能進一步還原相關資料。

警方強調，已成功還原的設備內容中，部分犯案計畫與相關紀錄已被確認，後續將持續整合金流、背景與數位證據，釐清張文完整犯案脈絡，以供後續司法與檢討參考。

