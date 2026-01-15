張文隨機殺人案！電腦暗黑秘密起底：熱衷虐待片、藏「越南屠夫」分屍照

記者林盈君／台北報導

2025年12月19日，年僅27歲的男子張文，涉嫌於北車M7出口及捷運中山站、誠品南西店，犯下隨機殺人案，釀4死11傷慘劇。雖然張文最終墜樓身亡，但檢警依舊持續追蹤其犯案動機，15日下午，北檢襄閱主任檢察官、台北市警察局長李西河等人，召開記者會公布張文的調查結果，其中令人毛骨悚然的是，張文曾自創「越南屠夫」分屍殺人案的資料夾，取名為「Dead」，加劇了他「無差別攻擊的意念」。

據了解，張文於犯案前已做出縝密計畫，從隱匿的電腦資料中可以看出，自2024年6月間到2025年12月，張文針對「鄭捷、隨 機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」等類型之新聞事件，共累計1810筆紀錄，且幾乎每月都會看相關類似鄭捷事件的議題探討，甚至關注其他國家隨機槍擊、多人死傷之無差別攻擊事件，另外，張文還很熱衷觀看「虐待影片」。

檢警更從其電腦中，找到張文自創的「越南屠夫」案件之「Dead」資料夾，裡面存有大量新聞事件「分屍殺人之照片」，因此檢警研判，更加劇了張文隨機殺人、或無差別攻擊之意念。檢警也指出，從張文購買武器及煙霧彈等行為，並仔細計畫如何攻擊等，刻意關注「聖誕節」、「人流」的資訊，顯見「有追求大規模傷亡及殺人之犯意」。

更恐怖的是，張文還不斷瀏覽「面對持刀攻擊有多致命」、「格鬥劍技」等影片，來自我強化「無差別攻擊」的正當性與決心，研究如何有效地剝奪他人生命，加上張文使用的28公分「史太龍長刀」，具有極強殺傷力，張文犯案時，利刃朝著被害人的胸腔、頸部等要害部位，透過監視器畫面觀察，足以顯示張文有明確殺人之犯意。最後檢警指出，張文並非一時衝度犯案，而是追求社會面震撼目的之表達式犯罪。

