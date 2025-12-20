張文隨機殺人案4死！廢死聯盟新貼文被灌爆 網炸鍋：假清高

台北市昨（19）日發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在北車、中山商圈擲多枚煙霧彈後隨機砍人，最後墜樓身亡。該起事件引起全台關注，有網友前往廢死聯盟臉書粉專的最新貼文留言宣洩不滿，再度讓死刑相關議題浮上檯面。

網友留言嗆廢死聯盟。（圖／翻攝「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」臉書粉專）

「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」臉書粉專於18日發出一篇文章，探討「『終身監禁不得假釋』比較不殘忍嗎？心理師視角下的生命囚徒」，而在張文隨機殺人案發生後，該篇貼文引來大批網友灌爆留言，網友紛紛痛批，「教化？？？笑死殺了這麼多人再放出來社會復歸，到底誰敢接近他！！！萬一再犯案呢？你們廢死聯盟要負責嗎？還想談廢死？？？」、「廢死聯盟再發文廢死 我一定每篇都嗆爆你們」、「假清高的團體」、「廢死聯盟認為殺人後應該無罪釋放對吧，不能死刑也不能關，要帶去市政府門口發獎狀」、「講一堆屁話」、「今天死你的家人 朋友試看看啊？站著說話不腰疼就是在講你們」。

回顧這起事件，張文在19日下午5時30分在北車M7出口地下1樓通道丟擲煙霧震撼彈及汽油彈，隨後晚間6時許徒步抵達中山站外擲多枚煙霧彈後，持刀衝進誠品南西店隨機砍人，最後逃到誠品南西百貨6樓墜樓，經過送醫搶救，晚間7時48分宣告不治。此次事件一共造成4死11傷，目前還有2人仍在加護病房急救中。

隨機殺人案現場。（圖／翻攝畫面）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

