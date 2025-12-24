張文隨機殺人案8大案發現場 檢警3D掃描重建命案全貌

重建張文殺人案八大現場全貌，檢警回誠品南西店頂樓。（圖／TVBS）

隨機殺人案震驚社會，檢警團隊正積極重建犯案現場，追查真相。主任檢察官曾揚嶺率領專案小組，運用3D雷射掃描儀在8個關鍵地點進行現場重建，包括誠品南西店、台北火車站、嫌犯租屋處和旅館，以及縱火現場等。檢察官親自走訪中山地下街，釐清張文的逃逸路線，團隊爭分奪秒在天黑前完成所有現場的詳細紀錄，以確保案情調查的完整性。

重建張文殺人案八大現場全貌，檢警回誠品南西店頂樓。（圖／TVBS）

鑑識人員抵達誠品南西店頂樓，仔細檢視現場環境，試圖確認張文是否曾嘗試從圍欄處逃脫而意外墜樓。儘管嫌犯已經死亡，為了完整還原隨機殺人案的經過，檢警罕見地動用了3D雷射掃描儀進行現場勘查。

誠品南西店一樓空地平時作為貨車進出通道和資源回收區，面積雖不大但結構複雜，需要從五個不同位置進行掃描。主任檢察官曾揚嶺帶領專案小組，仔細規劃現場勘查工作，並指示將兩個人行道之間進行封閉處理。

北檢主任檢察官曾揚嶺帶隊，實際到中山地下街，還原張文逃亡路線。（圖／TVBS）

九點前，曾揚嶺搭車抵達誠品南西店，與刑大大隊長、鑑識中心主任等人分工合作進行勘查。由於南京西路交通流量大，警方採取短暫交通管制而非完全封街，避免影響店家營業和行人通行，不過仍有機車騎士因可能遲到而表達不滿。

3D雷射掃描儀在嫌犯張文墜樓地點重建現場。（圖／TVBS）

檢警團隊在一天內馬不停蹄地勘查了南西店前方馬路、廣場、頂樓、回收場和四樓，隨後又趕往台北火車站調查丟擲煙霧彈的地點，以及嫌犯的租屋處、旅館和縱火現場，甚至顧不上吃午餐。透過專業設備，他們努力串聯起這八個與殺人案相關的重要地點。

張文在犯下殺人案前，於19日下午3點多接近4點時，曾在林森北路及長安東路一帶縱火。3D雷射掃瞄儀能夠快速完整地記錄縱火現場的每個細節，這些資料不僅有助於刑事調查，未來若家屬提出民事求償訴訟，也能協助法官全面了解案情。

