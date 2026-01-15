張文隨機殺人計畫曝光！2023年就開始規劃 62萬存款全部花光

記者楊佩琪／台北報導

▲檢警發現，張文自2023年起就開始計畫大規模隨機殺人。（圖／資料畫面）

發生在2024年12月19日張文隨機殺人案，包括張文自己，造成4死11傷亡。台北地檢署15日偵查終結，認張文犯殺人等8罪，但因已墜樓身亡，因此依法給予不起訴處分。北檢並公布調查報告，發現張文於2023年12月17日便萌生犯意，並開始進行縝密的計畫。

檢警發現，曾任職保全的張文，在離職後不久，2023年8月28日，突然把自己銀行帳戶存款全數領出，一共62萬6838元。同年12月17日，創建檔名為「金錢規劃.txt」的檔案，最後在2025年12月15日刪除。因與犯案時間相近，研判為規劃達成犯罪計畫過程所需資金而建立，也在這段時間，逐漸萌生犯意。

檢警自張文持有的手機內存檔發現，2021年10月29日起至2022年3月10日止，張文有搜尋「隨機傷人事件」的相關字串。並於2024年1月，創建投擲式燃燒瓶文件檔，並於同年4月起陸續自露天拍賣等管道購入長、短刀。

同年6月起至12月間，張文住在台中市，當時即相當注意台中捷運攻擊案的相關新聞報導，2024年初，轉以關注鄭捷的相關議題，因此可推論張文受到此2事件影響，也轉移到台北市公園路租屋，並曾到台北捷運中山站一帶入住旅館。

2024年4月起，張文除開始陸續購買道具，2025年1月17日購入煙霧彈、同年月20日至23日搜尋汽油、煤油點燃等相關資訊。同年5月13日、6月10日上網買汽油桶，11月26日網搜「凝固汽油桶」、如何製造投掷式燃烧瓶（莫洛托夫鸡尾酒）」、「製作黏性較佳的汽油彈」等製作資訊。並於11月22日至12月4日，陸續購入甲醇、護目鏡、戰術背心、打火機、白蠟、聚丙乙烯、保麗龍顆粒等物品。

按張文在雲端硬碟留存的攻擊計畫書（檔名「2025/12」），張文係於 2025年10月5日創建至12月16日陸續編輯或瀏覽（共計 61 筆），並搜尋相關「警察局」、「消防局」、「臺北火車站 板南線 平面圖」，下載「捷運台北車站立體導覽圖」電子檔，於地圖上標示預計投放煙霧彈、凝固式汽油彈之位置，而編輯攻擊計畫書分頁1之攻擊點位計畫。且有於 11 月間親自實際探勘現場路線、觀察人流，註記犯案縱火或丟擲煙霧彈與汽油彈之點位，並規劃攻擊計畫書分頁2之時序計畫，編輯攻擊計畫書分頁3之工具清單、數量，最後於16日晚間11點56分，最後瀏覽攻擊計畫書之內容。

綜觀所有發現的資料，張文除於2025年1月起即整備犯罪用品及器具外，並自2025年10月起即仔細、縝密規劃攻擊計畫書文件，且頻繁關注天氣預報，搜尋、瀏覽「聖誕節」、「人流」的資訊，顯見具高度計畫性與反覆確認特徵，足認被告係經長期、縝密、周延之預謀犯行。

