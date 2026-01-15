張文隨機殺人釀4死悲劇，北檢下午公布調查結果。（翻攝畫面）

凶手張文2025年12月19日在台北車站、南西商圈等地丟擲煙霧彈，且隨機殺害路人，自己也墜樓身亡，最終含自己在內共有4人死亡。由於張文已經過世，因此依法只能不起訴處分，不過台北地檢署還是針對其生前行蹤等指揮警方進行調查，釐清張文獨自策畫多點連續襲擊的動機，預計在今（15）日14時公布調查結果。

凶嫌張文2025年12月19日先是在多處縱火吸引警方注意，隨後到捷運台北車站用4分鐘的時間丟了17顆煙霧彈，並且丟3顆汽油彈，意圖造成混亂，18時37分到誠品南西店前持刀攻擊騎士，之後進入店內，他在18時40分登上頂樓脫下戰術背心等裝備，最終於18時50分墜樓，19時42分死亡。

該起事件共造成4死11傷，張文雖墜樓身亡，專案小組仍追查張文金流和交友關係，1月2日完成調查報告，認定張文長期因自認「成就不如預期」，在自我認知受挫和自我壓力下，開始疏離親友，斷絕對外聯繫成為「孤鳥」，最後「自我毀滅」。

台北地檢署也在今天表示，預計於14時在5樓會議室，舉行「1219專案張姓被告殺人等案件」偵結記者會，公布相關調查結果。

