張文隨機殺人釀4死...他舉捷運史3大喋血案巧合 提案「禁取單名」遭轟

張文犯下隨機殺人案後，有民眾倡議單名者強制改名引發討論。圖／陳建勳攝

27歲男子張文，19日犯下北捷隨機攻擊案件，包括張文在內共4死11傷，由於台灣史上3起重大捷運隨機傷人案，凶嫌姓名皆為2個字「單名」引發熱議。沒想到有人在「公共政策網路參與平台」提案，主張應立法「禁止取單名」，甚至要求現有單名者強制改名。

台灣史上3起重大捷運隨機殺人案，包括北捷鄭捷、中捷洪淨，以及本次的張文，3人年齡皆為20多歲，且名字都為單名，這些恐怖巧合引起不少討論。

一名署名「LIN」的民眾在公共政策網路參與平臺倡議「推動立法，禁止小孩取單名。單名者須強制改名。」指出近年台灣發生重大恐怖襲擊，凶嫌皆為單名，像是北捷隨機殺人：鄭捷、張文，以及中捷的洪淨，聲稱「根據經驗法則，可知單名者，成為恐怖份子的機率較高」，認為為了社會安全，應該禁止單名。

這項倡議立刻引起不少討論，網友們紛紛留言表示「神經病」、「哪來的弱智」、「提案人腦袋是有什麼問題？」、「發文不經大腦，單名怎麼了，單名就能判定這人腦子有問題是不是？」、「一堆官員要改名了」、「覺得有些人怕別人不知道自己笨還要到處張揚」。



