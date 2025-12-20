張文隨機殺人釀4死！全台機場、火車站警力「荷槍實彈」戒備 陳世凱：確保所有旅客安全無虞

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

昨晚台北市隨機殺人造成4死9傷，震驚全台，尤其兇嫌張文選擇在人潮洶湧的交通樞紐作案，更讓全民人心惶惶。交通部長陳世凱今（20）日發文指出，他已要求全國各大交通場站同步提升警戒，確保每一位旅客與同仁安全無虞；並感謝內政部警政署第一時間全力支援，在高鐵、台鐵、機場、港口加派警力、加強各站及列車巡視。目前包括各地車站、機場都有警察荷槍實彈戒備，避免憾事再次發生。

內政部警政署第一時間全力支援，在高鐵、台鐵、機場、港口加派警力、加強各站及列車巡視。（圖／交通部）

台鐵公司說明，目前全線安保升級，配合鐵路警察全副武裝持槍巡邏，保全人員針對車站死角、置物櫃加強巡視；並與與警政單位落實聯防機制，監視系統全天候監控站區環境。

台鐵提醒，如在站區或列車上發現不明包裹或可疑人、事、地、物，請保持冷靜並立即通報站務人員或撥打110。

高鐵公司則說明，已通令全線車站、列車同仁提高警戒，加強安全巡檢機制，嚴密監控營運狀況；如有發現異常或判斷屬於安全警戒物品，將立即依照SOP通報及處置，確保旅客及營運安全。

目前包括各地車站、機場都有警察荷槍實彈戒備，避免憾事再次發生。（圖／交通部）





