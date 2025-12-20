張文隨機殺人釀4死 南西誠品民眾獻花「望兇手18層地獄永恆燃燒」

有民眾留下紙條，表達對死者哀悼。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕通緝犯張文昨(19日)於台北車站、中山一帶隨機殺人，釀4死11傷。今有民眾自發前往南西誠品獻花，還有人留下紙條，「望你們能於他世尋得安寧，望兇手於18層地獄永恆燃燒，願此世不再有鬥爭，願逝者安息」。

張文昨傍晚5點多先在台北車站投擲煙霧彈，刺殺一人後，晚間7點多到中山商圈也投擲煙霧彈，並持刀無差別隨機攻擊路人，最終畏罪跳樓身亡。

今上午有民眾於南西誠品獻上白玫瑰、百合等花樹，並有多張紙條，其中一張寫下「望你們能於他世尋得安寧，望兇手於18層地獄永恆燃燒，願此世不再有鬥爭，願逝者安息」，表達對逝者哀悼，以及對於兇手強烈譴責。

南西誠品外人行道，民眾獻花哀悼。(記者甘孟霖攝)

