張文隨機殺人釀4死 民眾在北車、中山站獻花悼念逝者

逃兵通緝犯張文犯下隨機攻擊案，北捷M8地下層民眾獻花，加派警力巡邏。李政龍攝



台北市昨（12/19）傍晚發生重大隨機殺人事件，通緝犯張文先後在台北車站與中山商圈投擲煙霧彈並持刀攻擊路人，造成4人死亡、11人受傷，張文最後在警方圍捕下跳樓身亡。事件震驚社會，今（12/20）上午起，陸續有民眾自發前往案發地點獻花、留言，悼念無辜逝者。

回顧案情，張文昨日下午5點多先是在台北車站一帶投擲煙霧彈，並持刀刺殺一名57歲余姓男子，隨後於晚間6時許轉往中山商圈，再度投擲煙霧彈並進行無差別攻擊，最後從誠品南西頂樓墜下身亡。整起事件共造成4人死亡、11人受傷。

今晨起，在中山商圈南西誠品一樓人行道及台北車站M7出口等案發地點，可見民眾獻上白百合、白玫瑰、金魚草等花束，並留下多張手寫卡片表達哀悼與不捨。

其中一張紙條寫道：「望你們能於他世尋得安寧，望兇手於18層地獄永恆燃燒，願此世不再有鬥爭，願逝者安息。」也有卡片寫下「走好」、「逝者安息、傷者康復、盼望安穩」等語，寄託對死者的追思。

此外，昨晚在台北車站M7出口處，第一時間試圖阻擋嫌犯張文、不幸遭刺身亡的余男，挺身而出的英勇行為也令不少民眾動容。今日上午起，也有許多民眾前往該處獻花、放置卡片，向余男致意，感謝他的勇氣。

