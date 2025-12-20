張文隨機殺人釀4死 現場「遺落筆記本」恐成破案關鍵

台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在北車、中山商圈擲多枚煙霧彈後隨機砍人，最後墜樓身亡，全案共造成4死，行凶動機成謎團。警方透露，張文在犯案時不慎遺落筆記本，目前已送往鑑識。

張文犯案畫面。（圖／翻攝畫面）

根據警方調查，張文昨下午5時30分在北車M7出口地下1樓通道丟擲煙霧震撼彈及汽油彈，隨後晚間6時許徒步抵達中山站外擲多枚煙霧彈後隨機砍人，最後逃到誠品南西百貨6樓墜樓，經搶救後，晚間7時48分宣告不治。

廣告 廣告

中山隨機殺人。（圖／翻攝畫面）

警方透露，張文在犯案時不慎遺落筆記本，目前已送往鑑識，目前已針對他的手機進行解鎖，進一步釐清張姓犯嫌的犯案動機。

延伸閱讀

影/張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈

張文雙親赴派出所配合調查 完成筆錄後不發一語快步離開

中山站37歲男遭張文砍脖子宣告不治！案發當下搶救畫面曝光