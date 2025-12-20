張文隨機殺人釀4死 韓籍啦啦隊女神心情沉重難入睡

中信兄弟Passion Sisters啦啦隊韓籍女神邊荷律，在台灣球迷間累積超高人氣，昨天聽聞台北街頭爆發隨機殺人事件，讓她感嘆心情變得非常沉重，無法好好入睡。

邊荷律感嘆心情沉重無法入睡。（圖／翻攝自邊荷律IG）

27歲的通緝犯張文19日傍晚使用汽油彈與煙霧彈，持刀隨機殺人造成4人死亡（包含張文）11傷慘劇，韓籍啦啦隊女神邊荷律就在Threads發文表示：「直到現在，我仍然沒能好好入睡。看到中山站的事件後，心情變得非常沉重。」邊荷律說除了為逝者祈求冥福外，「真的不知道該說些什麼……即使我沒有宗教信仰，仍然在懇切地祈禱，希望這樣的事情不要再發生。」並提醒大家外出時一定要多加小心，請務必注意安全。

許多網友紛紛回應：「真的很善良的寶，謝謝妳幫受傷的人祈禱，我們也不想發生這事件，但沒辦法，何時會發生何事沒人會知道，我們能做的就是保護好自己，盡量在室內不要外出，寶你也要顧好自己，注意安全」、「帶朋友出去玩也要注意安全！」、「最近很多大型活動，大家提高警覺，製造恐慌的人也很多」、「球棒隨時準備 棒壘球 籃球 雨傘 力氣來說 雨傘可以保護自己 身邊的人」、「我也是希望類似的事情不要再發生，尤其是妳，一個韓籍台灣人，在外活動一定要注意安全。」也有人安慰她：「荷律還沒睡覺呀？這件事情是偶發事件，不用太過害怕」、「Taiwan 很安全，Don't worry」。

而除了邊荷律發文外，同為PS啦啦隊韓籍隊友的金渡兒也發文為台灣祈禱；「願大家平安 願逝者安息，家屬能夠堅強」，表示這個消息讓人非常心痛，向所有受影響的人表達最深的哀悼與關懷。職排伊斯特啦啦隊「Tokki Cutie」韓籍三本柱之一的金世星同樣沉重表示：「再怎麼小心，這種無法避免的事故發生時，心裡都會感到非常惋惜，謹為逝者祈求冥福，也衷心祝福受傷的人能早日康復，希望世界上的大家都平平安安」。

