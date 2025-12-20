張文隨機殺人釀4死 AIT、歐洲經貿辦事處發聲：與台灣人站在一起

張文隨機攻擊案發生隔天，民眾到捷運中山站1號出口獻花，周邊有警力戒備。李政龍攝



台北捷運台北車站及中山站周邊19日晚間發生重大隨機傷人事件，嫌犯張文先後於捷運台北車站地下通道及中山站外丟擲煙霧彈、持刀攻擊民眾，並闖入誠品南西店，最後墜樓不治。根據衛生福利部20日上午統計，該起事件共造成15人送醫，其中包含張文在內共4人死亡，另有2人仍在加護病房治療中，社會各界高度關注。

事件發生後，美國在台協會（AIT）於20日中午透過官方臉書發文表示，對於12月19日這起「令人痛心且毫無道理的攻擊事件」，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼。AIT同時高度肯定第一線應變人員與醫護人員迅速且勇敢的行動，並強調將一如既往地與台灣人民站在一起。

此外，歐洲經貿辦事處也於20日下午在官方臉書發文指出，對於前一晚造成無辜傷亡的攻擊事件深表哀痛，並向傷亡者及其家屬，以及所有受影響的台灣民眾致以誠摯慰問，同時祝願所有傷者早日平安康復。

