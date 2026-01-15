張文隨機殺人釀4死11傷！全案今日偵結 北檢下午公布結果

張文隨機殺人案件偵結。（圖／翻攝自threads）

張文於2025年12月19日犯下無差別攻擊事件，總共造成4死（含張文）11傷的慘劇。台北地檢署在經過近1個月的調查以後，於今日（1月15日）偵結此案，由於被告張文已經死亡，依法只能予以不起訴處分。北檢將於下午2時召開記者會進行說明。

回顧本案，張文2025年12月19日先至台北市中山區縱火，隨後前往台北車站M7出口的地下通道投擲煙霧彈，當時余家昶見義勇為，上前制止成功避免更大的傷亡出現，卻因此傷重不治。後續，張文喬裝成路人離開現場，回到大同區旅館重新整裝待發，準備步行前往中山捷運站。

張文抵達中山捷運站後，先是在馬路中央投擲煙霧彈，隨後便持刀進入誠品南西一路隨機砍傷數位民眾。最後為了逃避警方追捕，張文一路跑至百貨頂樓，並在自動丟棄刀具和裝備以後墜樓身亡，整起事件含張文共釀4死11傷。

檢警查出張文的母親2023年初曾單筆匯給張文一筆45萬元的款項，張文失業後，2023年底至2025年間，張母除約每季匯款3萬元給張文外，也在2024年12月30日至2025年1月2日間，短短4天便匯出10萬元，共計匯出82萬餘元，以供張文生活。

2024年3月間，張文靠著過去曾任職保全的存款與母親的不定時匯款，開始大量網購刀械以及煙霧彈和各式生存遊戲裝備，且張文也多次在網路上搜尋鄭捷隨機殺人案的相關細節，並逐步拆解其犯案過程，擬定自己的犯案計畫。

