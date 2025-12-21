即時中心／徐子為報導



台北捷運與中山南西商圈19日發生隨機持刀與丟擲煙霧彈隨機攻擊事件，釀成4死11傷。衛福部統計至今（21）日下午3點20分，送醫傷病患共15人，分送新北市、台北市共10間醫院救治，其中4人不幸死亡，其餘11人受傷。







根據衛福部統計截至今下午3點20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，其中加護病房1人、一般病房4人。



衛福部長石崇良今出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會，他透露，加護病房患者的病情已明顯進步，且都已脫離生命危險，其餘住院傷者多為刀傷撕裂傷，整體恢復情況良好。



石崇良指出，後續除了醫療照護外，也會將特別關注心理層面，以防範創傷後壓力症候群（PTSD）發生，盼能降低該事件對身心健康的長期影響。





廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／張文隨機殺人釀4死11傷 加護病房傷者最新狀況曝光

更多民視新聞報導

高雄也爆持刀縱火危安事件 歹徒燒傷遭群眾制伏

北市衛生局出手了！張文砍人案恐致心理壓力 4措施助民眾復原

耶誕節前夕大停電！舊金山13萬戶陷黑暗 灣區捷運一度關站

