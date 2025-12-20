張文隨機殺人釀4死11傷！廢死聯盟談「終身監禁」貼文遭網灌爆

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

捷運台北車站、中山商圈昨（19）日晚間發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文逃亡時墜樓身亡，整起事件造成4人死亡、11人受傷，引發社會高度震驚，國內外媒體也陸續報導。事件曝光後，不少網友湧入廢死聯盟臉書，留言灌爆其最新關於「終身監禁不得假釋比較不殘忍嗎」的文章。

捷運台北車站、中山商圈昨（19）日晚間發生隨機攻擊事件（圖／翻攝畫面）

根據警方調查，張文案發前先在台北市中山區犯下多起縱火行為，隨後返回中正區租屋處縱火，再徒步前往捷運台北車站M7、M8出口及中山商圈一帶丟擲煙霧彈，持刀隨機砍人，隨後還闖入誠品南西店繼續攻擊，最終從頂樓墜樓身亡。警方指出，張文曾因酒駕遭國軍汰除，後續涉《妨害兵役治罪條例》遭通緝，犯案動機仍待釐清。

廣告 廣告

事件發生後立刻引起社會關注，而有許多網友湧入廢死聯盟臉書粉專留言，其最新貼文是一篇關於「終身監禁不得假釋」是否剝奪受刑人生命尊嚴，進而構成另一種死刑的文章。其中除了探討「教化」與「無期」的本質衝突，還提到「這份因無期徒刑不得假釋帶來的痛苦不只停留在監獄內，這群受刑人的家人，也同樣會感受到痛苦」。

對此，網友們紛紛留言痛批，「怎麼不想想受害者、對受害者家屬被剝奪的未來，這對受害者就不殘忍，對受害者家屬就不殘忍」、「未來？只會擔心殺人犯的未來，有沒有想過被害者已經沒有未來了？？怎麼不去擔心受害者以及被害家屬的未來啊？」、「以後遇到像今天北捷那種隨機砍人的，請廢死聯盟第一時間出來幫忙擋刀，憑什麼要每次都是別人為你們買單」，相關留言不斷湧入，截至目前廢死聯盟對於外界質疑尚未作出回應。

更多FTNN新聞網報導

北車、中山隨機殺人4死5傷！嫌犯張文墜樓亡 死傷者名單曝

找到張文「犯案計畫」！雲端文件內容與犯案路線高度吻合 早有縝密規劃

北車中山恐怖攻擊！張文扔煙霧彈、隨機砍人釀4死11傷 2人還在加護病房急救

