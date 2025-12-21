張文隨機殺人銀行員下班遇害 兆豐銀：協助家屬治喪並從優撫恤

記者莊淇鈞／台北報導

王男遭張文刺傷後準備送醫。（圖／翻攝畫面）

37歲的隨機殺人犯張文，利用上週五（19日）在北車及中山商圈犯案後也墜樓身亡，包含張文在內造成4死11傷，而其中有1名剛下班到誠品南西店4樓逛街的37歲王姓男子，也遭到張文毒手刺傷身亡，王男是兆豐銀行員工，兆豐銀行對此表示，這位優秀同仁不幸意外離世，兆豐銀行全體同仁都感到非常不捨與悲痛，行方正積極協助家屬處理治喪事宜並從優撫恤。

據了解，王男當時下班後在誠品南西店4樓逛街，遇到張文在衝向4樓行凶，王男當場被張文以利刃刺傷，造成肝臟嚴重破裂失血過多，送醫前已經命危，到院前瞳孔放大並且休克，雖然醫院緊急開刀、並進行心臟按摩，更安裝葉克膜試圖維繫生命，但王男已經出現心臟停止過久、腦部及全身器官嚴重缺氧等等狀況，加上肝臟、右手還是大量出血，難以完全止血，搶救3小時後仍舊宣告不治。

兆豐銀證實，遇害王男是兆豐銀行員工，包括兆豐銀董事長董瑞斌及兆豐銀行總經理黃永貞，第一時間都趕往醫院關心陪伴同仁跟家屬。公司同仁聽到此訊息心情都很沈重難過。兆豐金董事長董瑞斌原規劃周一與媒體茶敘也緊急通知取消。

兆豐銀行表示，對於這位優秀同仁不幸意外離世，兆豐銀行全體同仁都感到非常不捨與悲痛，銀行正積極協助家屬處理治喪事宜並從優撫恤。兆豐銀行表示，同仁及其家屬遭逢此一重大變故，這是非常沉重的不幸事件，人資部門也將提供心理諮詢資源予受影響的同事。

