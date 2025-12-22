張文隨機殺人震撼國際！外網見「1畫面」喊：台灣太安全

生活中心／楊佩怡報導

北捷台北車站M7、M8出口外，以及中山站週邊19日發生一起隨機砍人的嚴重事故，共造成3死11傷，而凶嫌張文行凶後則逃至誠品南西店頂樓後墜樓身亡。現場的血腥、殺戮畫面，讓眾多目擊者遲遲無法忘懷，產生嚴重陰影。此事件也傳到國外引發外國網友熱議，許多外國網友對於路人的第一反應感到震驚，紛紛認為是台灣治安太好所影響。





張文北捷中山「隨機殺人」釀4死震撼國際！外網見「路人反應」喊：台灣太安全

張文隨機砍人案，引發外網熱議，不少網友認為是台灣太安全，因此會誤以為嫌犯的舉動是在拍戲。（圖／翻攝畫面）

美國壁畫藝術家羅德班森（Rod Benson）在案發後於Threads上發文驚訝表示：「So dude is just running around with a knife trynna stab？（所以老兄只是拿著刀刺到處跑？）」並附上張文19日在中山商圈的作案影片。貼文曝光後，吸引大批外國網友回應，有網友表示過去他曾來台灣住過，「那裡有最好的人和零犯罪」、「我已經在台灣生活4年了。 我可以告訴你，大多數人都是客氣的、管好自己的事。他們可能沒想到那一刻會發生這樣的事情。 因為台灣以犯罪率非常低聞名」、「很多人認為這是街頭表演或閃光暴徒的東西，因為台灣真的太安全了」。

張文北捷中山「隨機殺人」釀4死震撼國際！外網見「路人反應」喊：台灣太安全

嫌犯張文士發當下在中山商圈投擲煙霧彈，並亮刀隨機砍人，釀多人死傷。（圖／ETtoday提供）

此外，該篇貼文也引來不少台灣網友留言，「在台灣。你到咖啡廳，可能會放心的把iPhone,電腦,包包放在座位上，直接過去櫃檯點餐！」、「英文留言幾乎都在講台灣就是安全到該死的地方，所以路人會以為是在街頭表演」、「30%以為在cosplay，30%以為在反恐演習，40%以為是魔術表演，這就是台灣」、「如果我是路人， 在沒接收到危險警示的前提之下， 八成也會以為是在拍戲」、「台灣就是安全到有人帶刀都以為是在cosplay.... 直到看到血才發現這是隨機殺人」、「台灣的治安相對其他國家已經是很好了， 加上台灣人很友善， 不覺得會在路上發生這樣殺人的事件， 所以危機意識相對薄弱」。

張文北捷中山「隨機殺人」釀4死震撼國際！外網見「路人反應」喊：台灣太安全

嫌犯張文還趁空檔時間換裝扮成路人模樣躲避警方。（圖／翻攝畫面）









