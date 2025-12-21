張文隨機殺人！北捷證實一組監視系統故障 畫面仍有「比對需時間」

記者李育道／台北報導

外界傳出警方追查嫌犯動線時，監視器失靈影響掌握進度。（圖／翻攝畫面）

台北捷運、中山商圈19日連續攻擊事件造成4死11傷，外界傳出警方追查嫌犯動線時，監視器失靈影響掌握進度。對此，台北捷運公司總經理黃清信證實，事發前一天確實有一組監視系統硬碟磁區故障，但強調歹徒整個行動路徑的畫面均有取得，並非外界所稱「沒有畫面」，只是因嫌犯刻意變裝、施放煙霧彈，畫面比對需要較多時間。

台北市長蔣萬安今（21）日上午再度召開「1219事件緊急維安應變小組會議」，會後他表示，同一個場域都有裝設多支的監視攝影器，由相關的主機來系統控管，所以是相互備援，整個技術細節，由捷運公司說明。

黃清信說明，捷運站體屬於封閉空間，相關監視系統在設計之初即採「備援」架構，同一區域由4組主機系統交叉控管，若其中一組出現異常，其餘3組仍可相互比對畫面。此次事件中，確認有一組硬碟磁區在案發前一天發生故障，但並未影響整體影像蒐集，嫌犯從站內下樓、進入捷運紅線等行徑，相關畫面皆有留存。

北捷證實，事發前一天確實有一組監視系統硬碟磁區故障，但強調歹徒整個行動路徑的畫面均有取得，並非外界所稱「沒有畫面」。（圖／翻攝畫面）

黃清信指出，這起案件的困難點在於嫌犯具高度計畫性，犯案過程中多次變裝，並利用煙霧彈製造混亂，增加影像判讀難度。他說，嫌犯在捷運站內即完成第一次變裝，施放煙霧彈後再進行第二次變裝，隨後混入人群進入紅線前往台北車站，這類作案手法屬於較為特殊的型態，後續仍需進一步研究如何更快判定、掌握。

黃清信強調，經過後續系統比對，嫌犯的完整動線仍可被拼湊出來，從捷運台北車站M8出口進站，到中山站、中山地下街，再到地面層，整個路徑、時間點與畫面均有完整紀錄與追溯。他也再次說明，捷運監視系統在設計時即考量異常狀況，透過備援機制確保影像可用，未來也將檢討精進，以因應類似犯罪型態。

