張文隨機殺人！北車、中山湧獻花人潮 他納悶「人都不在了」遭網砲轟
生活中心／彭淇昀報導
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，釀成4死（含兇嫌）11傷悲劇。而57歲的余家昶在北車英勇制止張文，成功阻止更大傷亡，卻在過程中不幸喪命，案發地可兼有不少民眾前往獻花哀悼。不過有網友表示，雖然自己是真心敬佩57歲救人的大哥，但看到獻花、寫卡片的舉止讓他納悶，「我心裡其實滿問號的」，認為默默記在心裡，都比跑去打卡有意義。
原PO在Dcard上發文表示，他是真的敬佩在案發當下英勇救人的57歲余家昶，「那種情況敢站出來，真的不是一般人做得到的，這點完全尊重，沒話說」，但讓他感到納悶的是，在事後看到一堆人跑去電線桿送花、寫卡片，坦言「我心裡其實滿問號的，不是說不能悼念啦，只是我會忍不住想人都已經不在了，這些話他其實也看不到；有時候會覺得，那些花跟卡片比較像是在安慰活著的人，或是『大家都這樣做，我也去一下』，而不是真的對死者或家屬有什麼實際幫助」。
原PO認為，如果真的很感謝、很尊敬這位大哥，「捐點錢給家屬、幫忙實際的事情，甚至只是默默記在心裡，我都覺得比跑去打卡有意義，我不是覺得送花的人很壞，只是對那種帶點跟風的感覺有點不舒服，悲劇變成素材，可能有人會說送花是情緒出口，我可以理解；只是對我來說，真正有重量的悼念，應該不需要被大家看到，最後這些花也只會造成清潔人員的困擾跟廢棄物」。
貼文曝光後，掀起兩派網友論戰，一派網友認為，「又沒有人逼你獻花」、「民眾心裡也會不安也會PTSD，到現場放花束，是一種對自我的安撫」、「你怎麼知道獻花的人們沒有捐款？」、「儀式是對生者的安慰，死者家屬看到有人在緬懷、感謝那位余先生的犧牲，心裡多少會得到一點安慰」、「這些儀式賦予英雄榮譽」、「會去獻花緬懷就會去，也不用管這麼寬叫別人不要去」。
另一派網友則認同原PO，「有些人做這些舉動只是為了發社群來引流」、「有人不是這樣，他們獻花更多是為了塑造他們自己的形象」、「我也覺得擺花甚至擺食物都是無聊的跟風行為」。
