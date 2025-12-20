張文隨機殺人！廢死聯盟才喊「終身監禁太殘忍」 全網嗆爆：腦袋有問題

張文隨機殺人前一晚，廢死聯盟還說連終身監禁都太殘忍。圖／攝影陳建勳

27歲通緝犯張文19日傍晚接連在台北車站、北捷中山站外、誠品南西店丟擲煙霧彈、持刀隨機殺人，最後自己墜樓身亡，共釀4死11傷，引發社會動盪不安。但「台灣廢除死刑推動聯盟」前一晚才大聲疾呼「終身監禁不得假釋」太殘忍，讓大批網友紛紛湧入臉書粉絲頁開罵，還有網友直接嗆廢死聯盟腦袋有問題。

廢死聯盟不僅支持廢除死刑，18日更在粉專發文表示，「終身監禁不得假釋」比較不殘忍嗎？生命權的剝奪是死刑，那麼「生命尊嚴」的剝奪，是不是也是另外一種死刑？廢死聯盟認為，如果把一個人放在一個沒有未來、沒有社會連結、沒有基本生命尊嚴的環境中，而且永遠出不來，這件事情本身就是一個酷刑。

廣告 廣告

廢死聯盟甚至說「教化」與「無期徒刑」本質上是衝突的，「終身監禁不得假釋」對於教化跟社會復歸的目的是完全矛盾的。廢死聯盟直言，「因無期徒刑不得假釋帶來的痛苦不只停留在監獄內，這群受刑人的家人，也同樣會感受到痛苦」，還說這種制度把很多社會連結剝奪，也違反了人類作為高度心智與情感動物的運行方式。

許多網友看後大怒，紛紛留言「教化？笑死！殺了這麼多人再放出來社會復歸，到底誰敢接近他！萬一再犯案呢？你們廢死聯盟要負責嗎？」、「腦袋到底是有什麼問題」、「別TMD一天天的只為加害人發聲，無辜的受害者呢？你們怎麼不出來替他們發聲」、「未來？只會擔心殺人犯的未來，有沒有想過被害者已經沒有未來了？？怎麼不去擔心受害者以及被害家屬的未來啊？」、「今天死你的家人、朋友試看看啊？」、「以後遇到像北捷那種隨機砍人的，請廢死聯盟第一時間出來幫忙擋刀，憑什麼要每次都是別人為你們買單」、「講一堆屁話」、「台灣只有徹底執行死刑，才能救治安」、「廢死垃圾」、「每次這種出事的時候，就是你們又躲起來裝死不吭聲的時候」、「社會會這麼亂，都是你們害的！加害人講什麼人權？他們又不是人！要悔改，下輩子再來悔改吧！受害人才是最可憐的！他們的家屬才是最痛苦的！懂嗎？」

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

遭砍倒地！全身是血 傷者虛弱說：轉告爸媽我愛他們 全網淚崩

北捷、中山站隨機砍人釀4死 專家揭張文、鄭捷「5大共通點」

影／玉山下雪了！銀白世界超夢幻 明「冬至」變天迎雨勢、冷空氣報到