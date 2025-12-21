張文隨機殺人「星巴克火速關鐵門」 前警察大讚：很好的範例

針對北捷隨機殺人案，石明謹提到星巴克與麥當勞在這次的危機處理能力值得其他業者學習。資料照，廖瑞祥攝



台北捷運台北車站及中山站19日晚間發生連續攻擊案，27歲男子張文施放煙霧彈並持刀殺害3人，之後墜樓身亡。對此針對周遭店家當時的應對方式，資深球評石明謹也在臉書發文，表示星巴克跟麥當勞在這次危機中的處理能力就是個範例，其他店家也應該要學習。

石明謹表示，這次星巴克跟麥當勞是非常好的範例，第一時間就把鐵門拉下，這應該是他們有事先預設好的安全機制，一般的店家也應該學習，碰到任何危機，先把門關上，再來決定如何處理。相反的，捷運或百貨公司，應該要打開所有的閘門與安全門，停止電扶梯的運作，這樣才能儘速疏散並避免群眾逃生時發生踩踏。

石明謹提到，現在每個捷運站出入口都站了好幾名員警，但是你有沒有想過，這些警力是從哪裡來的？當然是從其他的勤務調派過來的。發生重大事件加強警力維持治安很好，但是台灣的警力一直嚴重短缺，很多派出所所內，現在可能只剩值班一個人，說來諷刺，現在最不安全的可能是警察單位？

石明謹分析，短期來說，這樣的勤務調動一定要注意均衡，不能把所有的警力瘋狂使用，有些地方派十多名員警在門口站一排，感覺是儀樂隊而不是警察，這也可能成為歹徒利用來犯罪的空窗。長期來說，警力不足跟不必要的勤務太多，是必須要改革與解決的問題。

