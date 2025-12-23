張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯

張文隨機殺人事件震驚台灣社會，藝人狄鶯昨po文，感嘆「台灣到底怎麼了」。（翻攝自狄鶯臉書）

捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。

張文19日先後在台北車站、中山商圈丟煙霧彈，接著闖入人群進行無差別攻擊，他在犯案後跑到誠品南西店6F，接著墜樓身亡，造成包含自己在內共4死11傷的悲劇。目前警方仍在對該案件進行調查，希望能釐清犯案動機，並排除有其他人也涉入其中。

狄鶯昨晚於臉書po文談及此事，她無奈感嘆，「看了一整天的新聞，台灣到底怎麼了」，她認為台灣人是純樸善良的，「我們到底做錯了什麼？」她也呼籲請停止攻擊警務人員，因為他們都盡力了，「若要狄鶯說真心話，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑，無能為力的警務人員。竟然都是他們的錯，天理何在呀！」

該篇po文曝光後，有許多人跑來留言，「妳自己的兒子先管好！」「至少學孫安佐買一堆槍放家裡打打嘴砲說要掃射學校就好，頂多關幾個月出來，搞什麼拿🔪S人真的太low 了」「他都不怕死了你還在靠背廢死，不怕死的人會怕死刑嗎？」「確實警察人員特別的辛苦！別怪他們已盡心竭力！法律問題要處死刑」「認同，別人的子，死不了（台語）」。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

