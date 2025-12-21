張文隨機殺人！醫揭「有人心裡沒痛覺」：靠這些關鍵點提早發現
27歲通緝犯張文19日在台北車站、捷運中山站和誠品南西店進行恐怖攻擊和隨機殺人，之後墜樓死亡，共釀4人死亡、11人受傷，但是張文高中時期曾被評為品學兼優的好學生，有4支小功和25支嘉獎的紀錄，如今卻成為人人聞之色變的殺人犯。有專業醫師就表示，有些人的心裡是沒有痛覺的，而且對懲罰與內疚反應低，有幾個關鍵點可以觀察。
醫生張家銘在臉書粉絲頁「基因醫師張家銘」發文指出，可以從生活細節辨認「心裡沒有痛覺」的人，瞭解為什麼他會一直傷人。張家銘說，很多人其實都是在新聞事件裡，在職場、在家庭，甚至在親密關係中，慢慢發現有些人一次又一次傷人，卻不像我們一樣，會停下來、會內疚、會反省、會想改。很多時候，是對方的大腦，真的「學不到後果的重量」，有些人心裡就是沒有痛覺。張家銘說，有幾個關鍵點，可以幫大家分辨反社會人格（Antisocial Personality Disorder）和精神病態（Psychopathy），讓我們少一點受傷，多一點看懂，也多一點保護自己。
他會不會真的記得痛
在生活中，我們最容易觀察到的差別，就是「後果有沒有留下痕跡」，反社會人格障礙的人，常常會說：「我知道不對，可是當下就是忍不住。」他們可能會後悔，也會怕被抓、被罵、被處罰，只是衝動跑得太快。但精神病態不一樣，事情過了就過了，被懲戒、被警告，情緒反應很短，下一次依然照做。研究指出，這和大腦的懲罰學習能力（Punishment Learning）有關，不是不懂規則，而是懲罰訊號沒有被寫進大腦的價值系統。生活裡的判斷重點不是他「會不會道歉」，而是他「下次會不會停」。
他是不是只會講，不會感覺
我們常說「他講得頭頭是道，但我就是覺得怪怪的」，張家銘說這個直覺其實非常準。精神病態者在分子與神經層次上，常見的是杏仁核對他人痛苦與恐懼反應低下、腹內側前額葉整合情緒與道德價值的功能異常。所以在生活中呈現出來的樣子是能分析對錯、能模仿情緒，卻沒有情緒重量。張家銘說，反社會人格者，通常還是會有情緒反應，只是控制力差；精神病態者，則是「情緒本身就很淡」。
他追求的是刺激，還是連結
張家銘解釋，多巴胺獎賞系統偏向即時回饋的人，在生活中會呈現一個很明顯的特徵：對刺激上癮，對平淡無感。精神病態傾向者，特別容易被風險、操控感、權力、高刺激環境所吸引，而對穩定關係、責任、日常付出，常感到空洞或厭煩。
他是煞不住，還是根本不覺得有煞車
張家銘說，這個關鍵點是區分兩者最實用的生活指標！反社會人格者知道不對，內心有衝突，但當下煞不住；精神病態者不太覺得有什麼不對，規則只是工具。他解釋，「這背後，分別對應前額葉皮質抑制功能不足，與情緒價值系統本身低反應」。
張家銘建議，只講道理可能不夠，如果一個人的大腦，本來就對懲罰與內疚反應低，那麼期待他「想通」、「愧疚」、「自省」，在生物學上本來就很困難。
張家銘建議，用環境結構取代情緒期待，這類大腦，對「清楚、即時、固定」的外在回饋，遠比情緒暗示有效。在生活中可以這樣做：規則寫清楚、後果一致、不變動、避免灰色地帶，「這不是懲罰，是保護」。
對孩子與青少年：時間點比說法重要
張家銘說，研究反覆提醒，大腦可塑性（Neuroplasticity）不是永遠存在。越早出現這些特徵，越需要穩定作息、降低高刺激環境、避免獎賞系統被過度放大，這不是管教技巧，而是神經發育策略。
先顧好神經發炎與壓力系統，慢性壓力與神經發炎，會進一步削弱前額葉與杏仁核連線。張家銘說，睡眠、腸道健康、代謝穩定，這些看起來是身體問題，其實是大腦決策的地基。
對關係的期待：要成熟也要保護自己
張家銘說，「理解，不是為了原諒，而是為了不再錯用力氣」。他說明，不是每一段關係，都能等到對方「變得有感覺」，有些時候，設下界線甚至離開，是最理性的選擇。他說，這些研究不是替傷害找藉口，而是讓我們知道，哪些人需要煞車，哪些人天生心理沒有痛覺。
張家銘說，看懂反社會人格與精神病態，不是讓社會更冷，而是讓我們更清醒、更安全。「有些改變，需要時間；有些人，需要距離。懂得分清楚，本身就是一種成熟的善良」。
