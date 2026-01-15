張文隨機殺人4度縱火5度變裝逃亡 狡猾設多個斷點最後墜樓亡釀4死11傷

記者莊淇鈞／台北報導

張文犯案後變裝混在人群裡。（圖／資料照）

27歲的隨機殺人犯張文，利用2024年12月19日周五正值下班時間，在北車及中山商圈犯案後也墜樓身亡，包含張文在內造成4死11傷，台北地檢署經過近1個月調查，今天（15日）偵查終結，認張文犯8罪，因張文已身亡，依法給予不起訴處分，調查顯示，張文在犯案過程中刻意設下多個「斷點」，包括4度縱火後變換交通工具，還5度變裝，試圖規避警方追查。非常狡猾。

張文變裝後到南西商圈犯案。（圖／翻攝畫面）

張文在2025年12月19日下午 3 時 40 分許，台北市中山區林森北路 159 巷 12 號旁機車停車場，從騎乘機車內取出縱火工具，將裝有甲醇、煤油之白色塑膠桶 2 桶置於編號第43、44號停車格所停放 2 輛機車縫隙，點燃後隨即離開現場，再到台北市中山區林森北路 119 巷 26 號對面停車場（Times林森七條通第2機車停車場）縱火，隨即又到台北市中山區長安東路1段73號1樓後側，繼續縱火燒了整排機車，還害1位民眾嗆傷。

接著張文在市民、林森路口租借 Youbike 並脫下米色外套置於前方置物籃（著黑色短袖，黑色短褲）並將Youbike棄置在中正區公園路與公園路 20 巷口，然後返回公園路租屋處，然後在下午 4 時 43 分許離開租屋處時，最後1次縱火，意圖燒毀自己的租屋處。

接著下午4時55分許，張文穿著連身雨衣戴著黑色帽子，手拉裝有煙霧彈、凝固式汽油彈的手推車離開租屋處，約下午4時58分由捷運台北車站M8出口進入站內，並至M7出口地下1樓空曠處準備，隨後在下午5時22分許，張文戴上防毒面罩、脫下雨衣，發動攻擊，陸續丟擲數顆煙霧彈、汽油彈並點燃剩餘彈藥，再脫下面罩換裝，接受捷運保全引導離開。

張文換上米色外套、戴上另1頂黑帽，同時以黑色提袋遮掩臉部，接受捷運保全引導往板南線B2層閘門處離開現場，從板南線西出口混入人潮，再從淡水線 B3層大廳出閘門離開後走進中山地下街，返回事先預訂的千慧旅館重新整備。

檢警發現，張文在返回旅館後，以iPad Air觀看新聞媒體的直播報導，並重新配備長刀、匕首等物品，在下午6時38分前往中山商圈犯案。

張文抵達中山商圈後再次變裝，脫下米色外套，穿上戰術背心、護膝、護肘並手持長刀，先在斑馬線上丟擲煙霧彈，再步行前往誠品南西店途中，手持長刀開始攻擊機車騎士，接著進入誠品南西店內由1樓上至4樓。

下午6時42分更向服務人員大喊索要頂樓鑰匙，期間還持續揮刀砍殺民眾，接著張文持續大喊「頂樓在哪裡！」現場服務人員見狀後以手勢指出方向，在他看到後便接著走向誠品南西店頂樓，並依序脫下身上護具、裝備，隨即自頂樓躍下墜樓而死。

