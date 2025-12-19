張文隨機殺人4死！他被砍失去意識前 喊：「記得跟爸媽說我愛他們」

社會中心／綜合報導

張文隨機殺人釀4死，一名男子在誠品遭砍失去意識前，告訴路人「記得跟我爸媽說我很愛他們！」（圖／翻攝畫面）

恐攻兇手張文今（19）日傍晚五點多，在台北車站內M7出口不明原因丟擲多顆煙霧彈，1位民眾上前制止被砍死亡。張文接著持長刀至北捷中山站外、誠品隨機殺人，且丟擲煙霧彈，最後墜樓輕生不治。目前共至少造成4死6人輕重傷。其中一名男子在誠品遭砍失去意識前，告訴路人「記得跟我爸媽說我很愛他們！」

有網友再Threads發文，工作關係剛好在中山站附近，原地下班後想說可以逛一下。 大概逛到誠品生活的三樓？還四樓？的某間店時，突然有兩個女生衝進來，對著店員大喊有人拿刀。聽到後，我一臉困惑往店外看，一群人彷彿逃亡似地往另個方向奔跑，然後就看到一個全身黑衣的男子，手上拿著一把刀，沿路看到單獨的人就砍，當時他離我們不遠，我親眼目睹他砍了一個人後繼續往前走，甚至走了幾步還停下來回頭看我們的方向。

原PO接著寫道，後來他就往下走了，那個路人也倒了下來，我們一群人衝過去，我趕緊脫下外套幫他止血，不停地打110跟119，一路上瘋狂跟他講話祈禱他能撐過去。救護車來得有點慢，感覺他的意識逐漸消失，他甚至告訴我們：「記得跟我爸媽說我很愛他們！」 我忍不住回：「你不會死！撐下去！」後來救護人員終於來了，地上滿是血跡，我的手也沾染了些許。

原PO最後寫道，不禁想著，若當時我不在店裡而是在通道上，他是不是就朝我這衝過來了呢？在不斷坐過站又搭錯方向的捷運轉換過程中，手上一直緊握著雨傘，才發覺自己似乎受到不小的驚嚇，然後又忍不住哭了出來。真希望當下可以阻止那個人就好了。



