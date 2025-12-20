張文隨機殺3人動機成謎 楊梅老家鄰居揭為人

台北市 / 綜合報導

台北市昨(19)日發生隨機攻擊事件，嫌犯張文在北捷北車站投擲煙霧彈並持刀攻擊，隨後再到中山商圈持續犯案，造成4死11傷，最後逃到誠品南西店6樓墜樓身亡， 現在大家都想知道，他的動機是什麼。

他在桃園的老家鄰居也透露，張家已在這裡住超過30年，一直很低調，幾乎不與其他住戶互動。鄰居說，張文大學後就沒再見過他回家，父母也承認已經與兒子失聯兩年，互動非常少。而張文昨天墜樓身亡，讓外界始終無法得知他真正的作案動機。

