即時中心／徐子為報導

北捷北車、中山商圈19日傍晚5時許發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。傳出北捷車站有多支監視器畫面失靈，才導致捷運警察無法即時掌握兇手張文的逃逸路線。台北捷運公司總經理黃清信昨（21）日坦承，確實有一組監視器於事發前一天（18日）硬碟磁區故障，北捷董事長趙紹廉今天進一步承認，有一台主機磁區受損，影響他所操作的7支監視器畫面，沒有辦法馬上回溯去找前幾分鐘或半小時的影像，並強調所有的監視器當天都無故障。

廣告 廣告

黃清信昨說明，板南線B2樓有4組主機，因該地點是封閉空間，當初設置時都有備援，可交叉比對畫面。黃坦承，這次確實有一組在事發前一天硬碟磁區故障，不過因有備援，所以仍有張文下樓等相關畫面。



趙紹廉今出席道路交通安全會報，會後受訪時強調，所有的監視器在當天並沒有任何一台故障，都可以看到要拍攝的地方，但證實其中有7支監視器，其主機硬碟磁區受損，無法回溯之前的畫面。



趙紹廉說明，北車B2那一層共有40餘支監視器，由4主機操作，每一個主機分別操作8到12支的監視器。其中有1台主機磁區18日受損，影響7支監視器，沒辦法馬上回溯，去找前幾分鐘的影像，但仍可看到現場即時影像。沿線還有其他12支監視器可回溯畫面。



趙紹廉強調，北捷「沒有」延誤辦案，因當天還有其他12支攝影機硬碟都沒問題，可以查得到，主要是嫌犯當天多次換裝，加上有煙霧，使得比對需花較多的時間。









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／張文隨機犯案「監視器沒故障」？北捷董事長認了：7支無法回溯

更多民視新聞報導

陳以信宣布退藍營台南市長初選 林俊憲喊話了

基層警辣椒水、防彈背心得自購？黃捷籲警政署「盤點到位」

防北捷慘案再發生 警政署：研議煙霧彈、信號彈實名制

