張文隨機砍人「台北101跨年停辦？」 董事長賈永婕回應了

捷運台北車站、中山周邊，19日出現持刀隨機殺人案，造成4人死亡（包括兇嫌張文在內）。事發於下班尖峰時期，加上擔心有模仿效應，網上出現台北101跨年是否停辦、不要去的討論，對此101董事長賈永婕作出回覆。

台北101跨年，往年都吸引數十萬民眾聚集。（圖／小娛樂）

2026跨年晚會不到2周就要登場，每年台北市政府周邊，都會聚集數十萬民眾，前往觀看煙火和欣賞演唱會，不少網友對此感到擔憂，是否產生模仿效應。賈永婕表示，相信政府維安能力，自己的工作，便是把跨年煙火、光雕精彩呈現，陪伴眾人一同迎接跨年。

廣告 廣告

賈永婕說，明白大家經歷此次事件，感到難過氣憤，但更需要冷靜、理性看待，不揣測、轉傳未經證實的消息，「讓專業單位把事情處理好，這本身也是對社會安全的幫助。」

通緝犯張文19日晚間，在捷運台北車站、中山站投擲煙霧彈，持刀隨機砍殺路人，造成3名民眾傷重不治，張文後來疑似畏罪墜樓不治。誠品南西店20日暫停營業一天，今早也有民眾搭乘大眾運輸工具時，明顯察覺到戒備提升。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導