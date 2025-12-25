張文隨機砍人不是失控！心理專家剖析犯罪動機示警「恐藏未爆彈」

張文19日在北捷隨機攻擊，造成3位無辜民眾死亡。（圖／翻攝畫面）

北捷近日發生震驚全國的隨機殺人事件，27歲通緝犯張文於上週五（19日）在北車M7出口及捷運中山站一帶犯案，造成3人死亡、11人受傷的重大傷亡悲劇，張文本人則於逃逸過程中墜樓身亡。案件發生後，社會高度關注其犯案動機與心理狀態，對此，心理專家黃逸凡分析對張文的犯罪側寫，直言他是一個長期心理失衡的人。

據了解，張文犯案當下並非神智不清，且行動過程顯示具有明確計畫性。雖然因其死亡已「死無對證」，無法確切得知其真正動機，但心理專家黃逸凡仍嘗試從犯罪心理與側寫角度進行分析，提醒社會若未正視相關問題，恐仍潛藏許多「未爆彈」。

黃逸凡在文章中指出，事件發生後，社會除了哀悼與震驚，更需要冷靜思考背後的心理與社會成因。他表示，外界常急於為此類行為貼上標籤，例如是否「有精神病」、是否「一時情緒失控」，但從心理分析角度來看，這類事件其實存在清楚的心理路徑。

她直言，從行為判斷，張文「不是一個突然發瘋的人」，而是「長期心理失衡、內在早已斷線，只是昨天才被看見的人」。張文清楚知道自己身處何地，也明白行為可能造成的後果，因此排除了「完全失控」或「當下神智不清」的可能，屬於具有目標導向的行為。

至於犯案地點選在捷運站，黃逸凡分析，張文並非針對特定仇人，而是選擇一個象徵「正常人生活」的公共空間，讓事件被看見。他認為，當一個人長期覺得自己被排除在這個「正常世界」之外時，最想破壞的，往往正是這種象徵安全與日常的場所。

從心理狀態來看，黃逸凡歸納這類人常見的3個特徵。第一，並非情緒過多，而是長期情緒麻木；第二，自我價值感低落，但自尊心卻極高，容易在被忽視時走向極端；第三，對他人「知道會痛，但不在乎」，理解他人感受，卻缺乏情感連結，因此受害者多為陌生人。

對於外界質疑為何不傷害自己，黃逸凡指出，這類行為的核心並非結束生命，而是「讓世界被迫回應他」。他也強調，理解行為背後的心理，不等於原諒或替其開脫，該負的法律責任仍須由制度處理。

文章最後，黃逸凡提醒，真正令人擔憂的不是單一個案，而是這樣的心理狀態往往在事發前已存在很久，只是未被看見與接住，「我們要是不正視這個問題，還有很多隱藏未爆彈」。她呼籲社會正視心理健康資源的可及性、去污名化、社區支持系統，以及媒體報導倫理，並指出真正需要被注意的，往往是那些逐漸沉默、不再求救、覺得自己只是「撐著活」的人。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

