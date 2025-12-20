張文隨機砍人奪3命！民眾獻花悼念死難者：英雄辛苦了

27歲通緝犯「張文」19日傍晚起，在台北車站、北捷中山站2商圈拋擲煙霧彈、持刀隨機砍人事件，最終在警方圍堵下墜樓身亡，另造成3人傷重不治，20日有民眾自發前往事發地點獻花悼念死難者。

有民眾送上親筆信向無辜犧牲的57歲余姓男子致意。（圖／中天新聞）

回顧這起重大案件，張文19日傍晚5時24分許到台北車站M8地下街B1及B2點燃、丟擲汽油彈與煙霧彈，當時1名57歲余姓男子上前欲勸阻，沒想到死於張嫌刀下。

之後張嫌前往北捷中山站南京西路商圈，眾目睽睽下再丟煙霧彈，並揮長刀隨機攻擊路人，警方趕抵現場追捕，張嫌在百貨公司頂樓墜亡，百貨公司也有1名保全人員奮勇保護顧客，卻被張嫌砍到命危送醫不治，另有1名機車騎士。

北車、中山站商圈的隨機砍人案導致3位無辜民眾過世，民眾20日到事發地獻花致哀。（圖／中時／郭吉銓攝）

這樁隨機砍人案驚人程度不亞於恐怖攻擊，加上當時為週五下班巔峰時段，2地點人潮相當多，殘忍畫面造成大量目擊者恐慌。事發翌日，中山站事發地附近的誠品南西店20日暫停營業1天，這天也有民眾陸續到台北車站、捷運中山站獻花致意，有人放上手寫信，一筆一筆寫下對57歲罹難者余男見義勇為的敬意。

目前全台各大眾運輸單位加強警力戒備，台北地檢署也成立專案小組展開調查，由於張嫌已經死亡，專案小組將全力查明其犯案動機，以及有無共犯或組織性存在，確保社會安全。至於事後陸續在社群平台出現的「恐嚇文」，檢警也不敢大意，持續追查中。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

