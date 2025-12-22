張文隨機砍人害《角頭》遭抨擊 黃尚禾不認同：能影響多少人？

【緯來新聞網】北捷隨機攻擊事件造成人心惶惶，有網友把矛頭指黑道系列電影《角頭》，批評內容充斥暴力、假英雄等，恐帶壞社會風氣，希望演藝人員拒接、民眾不要看。黃尚禾曾在《角頭》中飾演「北館」一份子，今（22日）出席民視新八點檔《豆腐媽媽》首映，直言：「電影影響人多少？或因為這樣就說某種類型不該拍，我覺得這樣對創作者其實有點不公平。」且認為重視公共安全教育與危機應變更重要

黃尚禾認為危機應變能力更重要。（圖／娛樂中心攝）

黃尚禾認為影視作品本身是創作者想傳達的觀點與價值，「我們不拍，別人也會拍，創作不該因為恐慌而被簡化成單一責任」，也指出與其將焦點放在作品類型，更重要的是回頭檢視：「為什麼會發生這樣的事？」



對於近日社群大量討論的自保觀念，黃尚禾其實樂見其成，「我很高興看到很多人分享『第一時間要跑，不要逞英雄』，安全真的超級重要」，也認為人在當下很可能會嚇到愣住，「如果手上有東西，可以先拿來擋；真的需要反擊時，也不是去攻擊對方，而是讓他的手失去攻擊能力」。

