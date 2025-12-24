張文隨機砍人引恐慌！「長髮哥PO文」突遭無辜出征

社會中心／李明融報導

台北捷運及中山商圈上週五（19日）發生震驚社會的隨機殺人案，凶嫌張文在台北車站與中山站無差別攻擊民眾，造成4死11傷（含嫌犯本人）慘劇，張文最終於誠品南西店墜樓身亡。由於社會氛圍極度敏感，近日網路上有一篇標題為「Cos搭捷運被砍的人」貼文被翻出，導致大批網友誤以為有人在消費悲劇，紛紛湧入出征痛批。沒想到真相曝光後，發文者竟是去年台中捷運案捨身抗暴的英雄「長髮哥」，大批網友隨即轉為道歉並幫忙「補血」。

張文隨機砍人案引發社會恐慌，就連中捷砍人英雄「長髮哥」也無辜受波及。（圖／翻攝畫面）

本月19日發生的嚴重隨機攻擊事件，造成包含張文在內4死11傷，引發社會高度不安。大批網友在討論張文犯案動機之際，Threads上一篇戲稱「Cosplay搭捷運被砍的人」貼文突然被大量轉載。照片中的男子臉部留有傷疤並對鏡自拍，一度讓不察的網友誤以為是在嘲諷近期的台北殺人案，火大痛批發文者「沒人性」、「在別人痛苦上灑鹽」、「吃人肉饅頭」。然而，在貼文遭到炎上數小時後，眼尖網友發現這完全是一場大烏龍。被罵的原PO正是去年5月在台中捷運案中，不顧自身安危與歹徒搏鬥的英雄「長髮哥」許先生。





許男成功阻止中捷隨機砍人傷害擴大，大批網友誤會湧入貼文底下痛罵。（圖／翻攝畫面）

該貼文其實是去年（2024年）萬聖節時，許男以「幽默面對創傷」的方式自嘲其真實受傷樣貌，並非針對近期案件發布。得知真相後，留言區風向瞬間反轉，網友紛紛致歉：「抱歉沒看清日期，你是真正的英雄」、「差點出征到救命恩人頭上，太扯了」。回顧台中捷運砍人事件，當時「長髮哥」看到凶嫌洪淨持刀傷人，奮不顧身挺身搏鬥，過程中臉部遭劃傷留下一道深長刀疤，但他成功阻止了災難擴大。當時他引用動漫《葬送的芙莉蓮》金句：「如果是勇者欣梅爾的話，一定會這麼做的」，感動無數國人。如今卻因舊文被斷章取義誤傳而遭無辜網暴，也讓理性網友感嘆「請大家看清楚日期再開火」。

