張文隨機砍人後民眾獻花悼死者！網見「現場擺熱食」傻眼轟：都放到壞掉

生活中心／黃韻璇報導

民眾放上花束、卡片悼念死者。（圖／翻攝畫面）

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。事發後許多民眾相當痛心，紛紛到北車、中山站案發現場獻花悼念，然而卻發現許多人擺上飲料等食物，甚至放上熱食，網友就怒轟「放食物真的浪費」。

慘案發生後，台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店前很快就恢復平靜，不過許多民眾則自發到現場悼念，案發現場堆滿花束、卡片，透過文字及獻花的方式來表達哀思，期盼社會能早日走出陰霾，恢復過往的安穩生活。

不過卻有網友在Dcard發文質疑，表示「看到一堆人跑去電線杆送花、寫卡片、拍照緬懷，我心裡其實滿問號的，不是說不能悼念，只是我會忍不住想人都已經不在了，這些話他其實也看不到」，直言有時候會覺得，那些花跟卡片，比較像是在安慰活著的人自己，或是「大家都這樣做，我也去一下」，而不是真的對死者或家屬有什麼實際幫助。

隨機殺人噩耗傳出，事後不少民眾在中山站獻花。（圖／翻攝畫面）

但許多網友則持不同意見，紛紛留言表示「世界各地不分國家種族都有這樣緬懷的習慣。有些人就是要覺得自己很與眾不同，自己最理性清高，眾人皆醉我獨醒那樣，也是很莫名其妙，又沒有人逼你獻花」、「發生這種事民眾心裡也會不安也會PTSD，到現場放花束，其實我覺得是一種對自我的安撫」、「至少比只會敲鍵盤的人有幫助」、「你怎麼知道獻花的人們沒有捐款？沒有做其他幫助家屬的事情？勇敢的人值得被紀念啊」、「社會受傷了也需要療傷」、「勇敢的人都值得被任何形式記得」。

另外則有人認為獻花、寫卡片都能理解，但不認同在現場擺放食物、飲料的行為，直言「送食物比較瞎」、「送花和卡片我覺得還好，還有人擺熱食的真的是扯爆」、「放食物真的XX，浪費而已還不能給別人用」、「宗教文化，跟拜拜一樣的概念，以為這樣死者可以吃到」、「食物都放到壞掉」。

