張文隨機砍人後留言「丟煙霧彈不揪」 白目男10萬元交保

張文19日在台北市鬧區發動隨機攻擊，震驚全台，儘管警方不斷呼籲，網路上卻仍出現模仿言論。屏東一名20歲吳姓男子20日凌晨就在Threads發文「現在揪一個去中山誠品」、「丟煙霧彈不揪」等文字訊息製造恐慌，警方將他拘提到案，屏東地檢署今（12/26）以恐嚇公眾罪嫌諭知10萬元交保，並限制住居。

北捷台北車站及中山站商圈19日爆發隨機攻擊案件，至今已造成4死11傷，就在全國為此事件震撼之時，吳男卻在20日凌晨1時許，在其屏東住處登入Threads社群平台，po文「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」等文字訊息。

屏東警方蒐證後，昨循線持拘票到吳男家中將他拘提到案，檢察官訊問後，依《刑法》151條恐嚇公眾等罪嫌諭知10萬元交保，限制住居，並定期向指定派出所報到，禁止散布恐嚇公眾言論。

屏檢強調，防範恐怖攻擊應變小組對發表恐嚇公眾言論情事，力求嚴查速辦，呼籲民眾不發送、不轉傳未經查證訊息，守護社會秩序與安寧，遏止恐怖攻擊模仿效應擴散。

