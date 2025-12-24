張文隨機砍人掀死刑爭議！王世堅昔「8字」嗆廢死再暴紅

政治中心／楊佩怡報導

台北車站、捷運中山站附近，19日發生砍人慘劇，通緝犯張文竟攜帶長刀、煙霧彈，前往熱鬧繁華的交通樞紐及商圈犯案。他除了四處拋擲煙霧彈、引發群眾恐慌，更肆意刺殺路人及騎士，全案共釀4死、11傷悲劇；也引發社會對於死刑存廢議題的討論。民進黨立委王世堅過去在質詢時，他主張廢死是「假仁假義、欺世盜名」，該片段再次被挖出掀起熱議。





王世堅10月底在質詢時痛批支持廢死者「假仁假義、欺世盜名」。（圖／翻攝自立法院議事轉播ivod）

10月31日王世堅在立法院質詢時，談到廢死議題當場暴怒，痛批法務部，並稱主張廢死者「我送他八個字啦，假仁假義、欺世盜名」。他指出現在仍有36位死刑犯，其中有的甚至關押超過30年。大法官也已釋憲，設下四大條件，包含精神鑑定等。他要求法務部回應，1年評估結果為何。在獲得法務部「具體個案情節實難提供」的回應後，王世堅火大表示：「我完全不諒解！執行死刑是法務部的責任欸！我們都給兇手強制辯護了不是嗎？這樣還不夠嗎？我只是要一個答案」。

廢死聯盟在臉書發文表示「殺錯，無法回頭」，引發大批網友撻伐。（圖／翻攝「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」臉書）

19日北捷、中山商圈發生隨機砍人事件，廢死聯盟就在臉書發文表示「殺錯，無法回頭」，還呼籲政府，「應立即宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準」、「台灣民主與人權保障制度仍然脆弱，政府各部門必須正視問題並負起義務與責任」，言論一出，瞬間引來大批網友灌爆粉專。對此，王世堅今（24）日受訪時痛批：「我覺得廢死聯盟可以了，不要再鬧了」，他認為廢死聯盟完全沒有資格做任何評論，因為每個國家有不同的法治基礎、規定。王世堅也直言，若動不動就要給加害人機會、讓他懺悔，他可以重新改過留在這個社會，「都給他這個機會，那誰給被害人機會？」。

王世堅24日受訪時再度怒嗆廢死聯盟「不要再鬧了」。（圖／民視新聞）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

