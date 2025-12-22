張文隨機砍人案首度上班日！北捷說明最新載客量

即時中心／潘柏廷報導

北捷台北車站M7、M8出口外，以及中山站週邊19日發生一起隨機砍人的嚴重事故，共造成3死11傷，而凶嫌張文行凶後則逃至誠品南西店頂樓後墜樓身亡；由於發生地點在人來人往的台北捷運，也讓外界關心事故後第四天、第一個上班日的載客量，以及警備安排的情形。對此，台北捷運公司站務處副處長蔡建興今（22）日上午出面受訪強調，與上週18萬運量一致。

針對台北捷運無差別攻擊事件後的第一天上班日載客量，蔡建興今日透露，今天捷運系統各路線目前營運都正常，統計早上6點到8點的運量大概是18萬，與上週一運量18萬都一致並沒有明顯差異。

同時，蔡建興也提到，目前捷運車站除有加派警察人力進駐外，目前保全車站人員特別加強車站、月台與大廳密集巡查，特別是「重點車站」會隨時注意旅客動態隨時應變；他也說，車站人員增加3次巡檢，而保全人員也增加了4次的巡檢。

捷運台北車站部署警力。（圖／民視新聞）

面對之後耶誕節、跨年是否會加強部署，蔡建興坦言，市長蔣萬安有特別指示，針對即將到來的跨年活動，北捷公司會結合警察、消防單位近期舉辦大型的演練活動，且在營運時間舉辦增加危機應變能力。

記者也追問，除台北車站跟中山站外，還有哪些車站是所謂「重點車站」？蔡建興則說明，例如忠孝新生站、西門站、市府站等轉運車站，都會特別加強來做檢視，另就人力巡檢部分則會持續進行，隨時因應車站巡檢應變的狀況。

