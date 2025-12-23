張文隨機砍人案！北捷認「7監視器無法回溯」 她驚：資安水準有點嚇人

社會中心／黃韻璇報導

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。然而事後傳出北捷多支監視器失靈，沒有畫面，對此，北捷董事長趙紹廉昨（22）日強調，「當天並沒有任何一台監視器是故障的」，只是有7台監視器主機硬碟磁區有受損，以致沒辦法回溯。不過「財經網美」胡采蘋就質疑，「這資安水準是不是有點嚇人」。

廣告 廣告

針對是否有多支監視器出現失靈狀況，趙紹廉昨受訪時強調，「當天並沒有任何一台監視器是故障的」，任何監視器都可以看到應該要拍到的地方，但是B2那層路徑上一共有40幾台監視器，共用4台主機在操作，每台主機操作8到12台監視器，「但其中有一台主機磁區有受損，所以那7台監視器沒有辦法回溯，但是現場看監視器畫面可以看到所有東西」。

胡采蘋表示，台北捷運真的是世界級的好，乾淨、應變迅速，很多年了都還是很新，各種管理都很強，坐過多國地鐵都還是覺得北捷最好。然而這次攻擊事件中，竟然因為主機磁碟受損，總共40多支監視器中，攻擊沿線只有12支監視器有回溯畫面，7支監視器影像已經無法回溯影像。她直言，「這還真是滿令人震驚的，連我家的貓咪監視器都可以保證24小時雲端回放服務，連拍貓咪的服務都比較進階，這資安水準是不是有點嚇」。

北捷董事長趙紹廉坦言，要去找前面幾分鐘或是半小時的影像是沒辦法看到，但是沿線還有12台其他監視器可以回溯，所以北捷提供影像可以查到張文從M8出口樓梯下去後一直到往北車方向沿線幾個畫面，這些靠沒有主機受損的監視器都可以提供回溯，很明確可以看到畫面都有被擷取下來。直言「監視器沒有一台是有故障的，全部都沒有受損」，趙紹廉強調，只是有7台監視器主機硬碟磁區有受損，以致沒辦法回溯，但同一個地區其他12台監視器主機都沒受到影響，足以追溯嫌犯路徑，並沒有任何問題。

更多三立新聞網報導

福原愛堅持「離婚後才交往」！不認婚內出軌橫濱男 日媒列時間線打臉了

王鴻薇嗆小橘書沒幫助！她酸唸完已被砍 律師：醫生是碰到病患才翻書？

張文隨機砍人後民眾獻花悼死者！網見「現場擺熱食」傻眼轟：都放到壞掉

北捷稱「監視器沒故障，只是7台無法回溯」！前員警轟：根本在講幹話

