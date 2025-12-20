張文隨機砍人案 賴清德拋3指示：強化快速部隊往反恐訓練

總統賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。李政龍攝



台北市昨天晚間發生張文北車、中山站隨機攻擊事件，造成4人死亡、多人受傷，總統賴清德今（12/20）早警政署聽取專案報告，他提到未來有3個精進方向，其中之一就是要建立制度，一定要讓快速部隊發揮功能，提升到不單純是治安的快速打擊部隊，要把它往反恐的警力的佈置訓練，才有辦法保護台灣社會安定跟台灣民眾的安全。

賴清德首先說，特別要向在這次事件中不幸身亡的民眾表達哀悼、慰問家屬，同時也向在過程中奮勇阻止兇手傷害民眾，或是現場救助受傷民眾表達敬意跟感謝。

廣告 廣告

賴清德表示，這起事件震驚台灣社會，造成相當嚴重傷亡，從警政署簡報中可以清楚看出，警政署的警力跟台北市政府警察局的警力，在第一時間都做出應有的作為。他接著感謝行政院長卓榮泰第一時間就前往北車，了解整個情況，台北市長蔣萬安則籌組緊急安全小組，中央地方攜手合作，不分黨派，把衝擊降到最低。

賴清德認為，未來必須檢討改進，建立一套制度，不管是避免，或者是當事件發生時，政府可以快速因應，保護民眾的安全。

賴清德指出，他有三個精進方向，首先在醫療照顧方面，各大醫院除了及時提供醫療服務以外，後續的長時間的健康照護跟心理輔導，應該要有計劃性的推動，中央政府跟地方政府應該共同合作，讓這個事情能夠妥善的推動。

賴清德表示，第二，強化成立專案小組的功能，專案小組應該要全面深入、擴大對這個案件的調查，對兇手的背景、犯案的動機、有沒有幫兇、有沒有受人指使、他的金錢來源到底來自何處？不能因為第一時間沒有查到線索，就輕易放過，一定要持續追查，務必把真相公布給台灣社會，讓民眾能夠清楚了解一切的情況。

賴清德說，第三個，應該以這個案件為鑑，包括機場、車站、捷運等人流多的地方，或是重要的活動，都會加強佈置警力，這個很好，但仍要持續檢討精進擴大，而且建立制度，一定要讓快速部隊發揮功能，同時也要考量反恐的警力的作為、制度化地建立。他表示，不管這個案子最後調查的結果如何，對這種有計劃性的先從網路購買煙霧彈，個人有能力製作汽油彈，而且為數不少，最後甚至跳樓自殺，政府都應該要更謹慎、更積極地來建立一套制度。

賴清德接著要求內政部長劉世芳、警政署長張榮興跟各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，一旦接獲電話、一旦接獲訊息，快速部隊一定要全速趕到，而且要有能力制止攻擊行為，而且提升到不單純是治安的快速打擊部隊，要把它往反恐的警力的佈置訓練，這個制度上方面來建置，才有辦法保護台灣社會安定跟台灣民眾的安全。

最後，賴清德說，對於不幸在這次事件中失去寶貴生命的民眾、英勇抵抗歹徒避免傷害進一步擴大的民眾，或是受傷民眾的撫卹、補償、獎勵，甚至後事協助，政府都會好好協助、幫助。

更多太報報導

北捷4死搜出「殺人計畫書」！張文假拍耶誕燈誠品場勘 恐攻5度變裝

張文畏罪墜樓？ 誠品員工「1細節」猜他場勘過：墜地處鋪1疊紙箱

一文懂台灣捷運隨機殺人3憾事 鄭捷、洪淨、張文奪8命！一共通點毛骨悚然