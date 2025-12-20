張文隨機砍人案4死！AIT發文哀悼「與台灣人民站在一起」 歐洲經貿辦事處也沉痛發聲

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

台北市昨（19）日晚間發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文接連在北捷台北車站M7出口、中山站一帶丟擲煙霧彈，且手持長刀攻擊路過民眾，最終闖入誠品南西店墜樓身亡，造成包括兇嫌在內4人死亡、11人輕重傷，事件引發各界關注。對此，美國在台協會（AIT）今（20）日發文表示，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼，並高度肯定第一線應變人員與醫護人員，強調：「一如既往地與台灣人民站在一起」。

27歲嫌犯張文接連在北捷台北車站、中山站一帶丟擲煙霧彈，且手持長刀隨機攻擊民眾，造成包括兇嫌在內4人死亡、11人輕重傷。（圖／網友@cianchag、＠asd891031）

AIT昨日在事發後，緊急發布「Security Alert - Attack in Subway」安全警示，提醒美國公民應提高警覺、避開相關區域，強調若遇緊急狀況，應立即聯繫執法部門，或致電AIT緊急服務專線；AIT今也再度於官方臉書發文，表示「對於 12月19日這起令人痛心且毫無道理的攻擊事件，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼」，並高度肯定第一線應變人員與醫護人員迅速且勇敢的行動，「一如既往地與台灣人民站在一起」。

而外交部也在該貼文下方，以英文回應，感謝AIT在此艱難時刻的鼓勵與善言，我方亦與受害者及家屬同在，強調目前已動員加強安全措施，且調查正持續進行當中。

另外，歐洲經貿辦事處今也在官方臉書表示，對於昨晚造成無辜傷亡的攻擊事件深表哀痛，辦事處向傷亡者及家屬，以及所有受影響的台灣民眾，致以誠摯慰問，並祝願所有傷者早日平安康復。

