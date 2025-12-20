張文隨機砍人釀4死 英媒指暴力犯罪「在台罕見」提及鄭捷案

台北捷運昨（19）日發生隨機攻擊案，國際通訊社及全球各國媒體紛紛迅速對此事件進行報導。英國媒體指出，此類攻擊事件在台灣很罕見，上一次台北發生類似案件為2014年的「鄭捷案」。

張文隨機攻擊案已造成4死11傷。 （圖／美聯社）

27歲男子張文昨日在台北捷運台北車站及中山站附近投擲煙霧彈、持刀砍人。衛福部最新統計，此事件共造成15人送醫，其中4人死亡，2人仍在加護病房中。

《英國廣播公司》（BBC）指出，台灣的暴力犯罪率很低，此類攻擊事件十分罕見，上一次台北發生類似事件是在10多年前的「鄭捷案」，鄭捷2014年在北捷車廂犯下隨機殺人，造成4人死亡、24人受傷。鄭捷已於2016年槍決伏法。

《紐約時報》也報導稱，台灣是大致上是一個安全之地，這次事件引發媒體廣泛關注，政界人士也紛紛發表聲明，呼籲民眾保持冷靜和警惕。

《衛報》則指，暴力犯罪案件在台灣相對較少，但近年來捷運發生的多起持刀攻擊事件引發大眾擔憂。報導提到包括2014年的「鄭捷案」以及2024年台中捷運隨機傷人事件，指出現在部分列車會播放教學影片，指導民眾如何使用雨傘和滅火器制伏襲擊者。

12月19日，消防將傷者送上救護車。（圖／美聯社）

報導又提到，台媒發布的照片​​顯示，一個燒毀的袋子裡裝滿了疑似未使用的汽油彈。照片中的煙霧彈是仿製的美國軍用裝備，在台灣網路上有售，但《衛報》在攻擊案發生後查看時發現商品已下架，另一家關聯商店已於當日晚間關閉。

一位知名相關裝備銷售商告訴《衛報》，事發後他們查閱了銷售記錄，並未發現任何異常或大量購買狀況，表明施擊者並未從他們那裡購買煙霧彈。該銷售商還說，此類物品主要是在用於戶外活動、訓練或發訊號等合法用途，而非暴力目的。

另外，《日本放送協會》（NHK）指出，有超過2萬日本公民現居台灣，且案發的北車、中山商圈為許多日本遊客會造訪的地點，不安情緒正在日本人社群中蔓延。

