張文隨機砍人釀4死！誠品南西店今休館1天 感謝員工助民眾避難：讓我們感受勇氣與愛

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

捷運台北車站、中山商圈和誠品南西店昨（19）日發生隨機殺人案，27歲兇嫌張文丟煙霧彈並持刀揮砍，造成4人死亡、11人受傷，震驚全球。受到事件影響，誠品南西店宣布今（20）日休館一天，讓全店夥伴好好休息，誠品內部信也曝光，衷心感謝全館所有夥伴與同仁，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，「這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！」

捷運台北車站、中山商圈和誠品南西店昨日發生隨機殺人案，27歲兇嫌張文墜樓傷重不治。（圖／網友 @mon_dailyrecords 提供）

內部信也提到，誠品生活團隊已在第一時間成立應變小組，提醒各位夥伴若有任何問題或需要協助之處，都請隨時聯繫。

誠品生活 eslite spectrum 發文如下：

親愛的朋友們，

我們一起面對了如此艱難的時刻。衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助！這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！

讓我們整理心情後再出發，今日12/20(六)誠品生活南西將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。

祝願大家

心意安寧 闔家平安健康

誠品內部信提到，誠品生活團隊已在第一時間成立應變小組，提醒各位夥伴若有任何問題或需要協助之處，都請隨時聯繫。（圖／翻攝自Threads）

