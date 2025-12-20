張文隨機砍人釀4死！電腦雲端顯示規劃半年以上 初步排除共犯

台北車站與中山南西商圈昨傍晚接連出現隨機砍人及丟擲煙霧彈的恐攻事件。（圖／翁靖祐攝）

台北車站與中山南西商圈昨（19日）傍晚接連出現隨機砍人及丟擲煙霧彈的恐攻事件，造成至少4人（含嫌犯）死亡、13人受傷。27歲兇嫌張文犯案後從誠品南西店百貨公司墜樓，經送醫急救後仍宣告不治。警方事後清查其雲端資料，發現疑似犯案計畫，地點與實際行動相符，顯示非臨時起意，初步已排除共犯。

據《東森新聞》報導，警方目前持續釐清張文的犯案動機與事前準備情形。專案小組在清查其所使用的平板電腦及個人電腦的雲端資料時，發現其中存有疑似犯案計畫的文件，文件內所標示的地點與實際犯案地點高度吻合，顯示整起事件並非臨時起意。

警方進一步說明，該份雲端文件的存取權限與登入帳號皆屬同1人，相關紀錄顯示僅有張文本人曾進行編輯與修改，初步未發現有其他人參與或提供協助，因此暫時排除共犯的可能性。

調查也顯示，張文於今年1月1日租屋後，至年中以後即開始進行相關規劃，警方研判其犯案準備已歷時一段時間，不過實際準備內容與細節仍有待後續鑑識與比對進一步釐清。

