張文隨機砍人震撼全台 衛福部提供3次免費心理諮商

張文隨機攻擊案發生隔天，民眾到捷運中山站1號出口獻花。李政龍攝



通緝犯張文昨在台北車站、捷運中山站隨機傷人，造成4死11傷，畫面駭人。衛福部今天（12/20）宣布擴大啟動「心理健康支持方案」，提供因此事件導致恐慌不安的民眾，每人3次免費心理諮商服務，不限年齡，且從寬認定適用，方案持續到明年底。

衛福部心理健康司司長陳柏熹指出，雖然相關單位已即時處置，並加強公共安全維護，但仍有不少民眾心中留下陰影，可能出現不安、恐慌等情緒，目前台北市衛生局社區心理衛生中心啟動，對受傷民眾家屬先進行關懷，既有服務資源可以繼續使用。

陳柏熹也說，衛福部啟動「心理健康支持方案」，比照馬太鞍志工方案，提供台北捷運殺傷事件目睹或受傷民眾「3次免費心理諮商」，方案不限年齡，求助註明是因本案目睹或其他情況即可。民眾只要主觀陳述相關，相關單位會從寬認定，且此次期限拉長至明年底，已經和各地方衛生單位完成溝通。

衛福部說明，有需求者可依循4步驟接受服務：一是「查詢」，此方案合作機構與衛福部「青壯世代心理健康支持方案」（青壯方案）完全相同，可至青壯方案官網（https://sps.mohw.gov.tw/mhs）查詢；第二是「預約」，洽合作機構預約，告知欲使用方案；第三是「準備」，準備身分證明文件；最後是「諮商」，接受諮商服務。

陳柏熹提醒，突發且具暴力性的公共事件，可能引發民眾緊張、不安、恐慌或反覆回想等壓力反應，均屬常見心理反應，民眾要隨時留意自身心理變化，並可掌握「安靜能繫望」5字訣調適。

「安靜能繫望」指的是：尋找讓自己身心安全的環境；透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒，避免重複觀看或轉發事件資訊造成心理刺激；維持日常作息與生活節奏，安排可掌控的小任務，重拾自信與效能感；與親友保持聯繫、互相聆聽分享感受；接觸溫暖、關懷的訊息。

衛福部設有24小時1925安心專線，各地方政府亦設有社區心理衛生中心，若民眾有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求在地心理健康服務。若持續出現情緒困擾難以排除，建議尋求精神醫療和心理機構的專業服務（https://gov.tw/cJo）。

