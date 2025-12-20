張文隨機砍人震驚全台 他建議向日本取經：大眾運輸配置這項防護工具

北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著疑畏罪墜樓不治；對此，國民黨港湖議員參選人陳冠安在臉書貼文表示，他的競選文宣「重治安護善良」政見，就主張大眾運輸應設置緊急防護器具，減少隨機傷人危害，比如防砍傘、叉護杖等無殺傷能力，但能限制傷害範圍的器具，都可考慮比照公車的破窗擊破器，放置在每一個車廂，提升民眾的自保能力，以降低危害結果。

陳冠安說，台北發生隨機殺人事件，造成多人死傷的不幸事件，震驚全國。在此先為死者哀悼，為傷者祈福，根據媒體最新資訊，這次兇嫌張男的「作案計畫書」，初步證實他正是想仿效當年鄭捷的模仿犯，從2014年鄭捷事件至今，已出現3起捷運重大隨機殺人事件。次數不多，但危害卻相當重大，畫面怵目驚心，也讓善良民眾擔憂受怕。

陳冠安指出，他的競選文宣「重治安護善良」政見，就主張大眾運輸應設置緊急防護器具，減少隨機傷人危害，目前，警方已加強巡邏和嚇阻，避免有模仿犯再度出現。但畢竟警力有限，這僅能發揮短期效果，考量捷運警察人數僅約220人左右，然而雙北捷運維安勤務卻多達117站、總里程更高達131公里。

陳冠安強調，因此當捷運發生治安事故，雖然捷運警察都以最快速方式抵達現場，也符合10分內的SOP目標值，但從113年1至8月的案件受理統計來看，員警接受派遣至到達現場的時間，平均為9分40秒。對殺意果決的隨機殺人犯來說，9分40秒，已然可以造成無數家庭的慘痛，當然，提高警力、增加巡邏，或是運用科技手段，比如細胞簡訊，都能強化緊急事態的應對。

借鏡日本經驗 陳冠安：站務人員配置叉護杖

陳冠安表示，過去幾次隨機殺人事件的經過來看，危害第一時間，要減少傷亡擴大，如何提高民眾自保能力，就十足關鍵，比如鄭捷事件裡，民眾運用雨傘組成防禦圈，就有效限制其殺傷範圍和效果。當然，遇到隨機殺人犯，盡速逃跑、遠離，應當是一般民眾首選，但如果被困在封閉空間、警力難以第一時間支援的話，個人建議政府應當思考，不只在捷運，包括其他大眾運輸工具，都設置緊急防護器具。

陳冠安指出，比如防砍傘、叉護杖等無殺傷能力但能限制傷害範圍的器具，都可考慮比照公車的破窗擊破器，放置在每一個車廂，提升民眾的自保能力，以降低危害結果。包括日本等有發生過隨機殺人事件或恐怖攻擊的國家，站務人員即配置叉護杖，已備不時之需。

