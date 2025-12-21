張文隨機砍人「北市警遭疑太慢」！前線警發聲了：壓力只有在場才知道

社會中心／黃依婷報導

捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，前線警察也還原當時情況，直言「那種心裡壓力只有在場的同事才知道」。

一名警察在Threads發文，當天無線電喊完有人丟煙霧彈，他跟同事已經在穿防彈背心了，接下來就是聽到無線電喊「有人血流不止需要支援」，他們也緊急在下班時間穿過眾多人車，花不到三分鐘抵達現場，令他不解批判的人「這種速度還不夠快嗎？」。

原PO表示，當天他們往案發現場時衝的時候，應該不少在場的民眾應該都有看到警察是跟民眾反方向跑，也回憶「那種你不知道什麼狀況，但地上都是血還是要硬著頭皮上的感覺，只有我們才懂」，聽到無線電嫌犯躲在四樓，還有民眾躲在廁所，同仁也是槍上膛也一間一間搜索，怕打到民眾，但也更怕自己被砍。

原PO直言，那種心裡壓力只有在場的同事才知道，「說實在我們也是有家庭的人，這種危險的事情誰不害怕？但誰叫我們領這份薪水帶這把槍？」，也感嘆，看完一堆令他無法認同的文章，「真的是覺得有些人自己編造故事的能力，是急著要讓大家知道自己很白X」。

