張文隨機砍人！北捷廣播「提高警覺」 民眾不敢滑手機

警方在台北車站警戒。（圖／東森新聞）





27歲張文昨（19日）在台北車站、中山站附近隨機攻擊，震驚社會，今日台北市各捷運站明顯加強警力部署，民眾也提高警覺，擔心再次發生類似事件。

今日台北車站人潮往來頻繁，但不少民眾行走時神情警覺，搭乘捷運時較少看到乘客補眠，大家走路時低頭滑手機的情況也減少，氣氛緊繃，各捷運站明顯加強警力，隨處可見多警員荷槍實彈，甚至拿著盾牌警戒。

台北捷運今日也用中、英、台、客語廣播表示「提高警覺注意身邊人、事、物，遇到異常情況，冷靜勿驚慌、不推擠，立即撥打110及通報」，一位民眾受訪表示，自己平時經常經過北車M8出入口，想到昨天事件發生感到相當緊張，也會多注意一點。

回顧案情，警方調查指出，27歲張文於19日連續犯案，下午先在林森北路、長安東路一帶縱火燒車，造成多輛汽機車受損，晚間再轉往捷運台北車站、中山站投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，隨後至中山南西誠品揮刀傷人，最終畏罪輕生身亡，事件共造成3名無辜民眾死亡、11人受傷。

