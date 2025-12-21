張文隨機砍人！北捷「緊急啟動3措施」全場讚：救了大家

生活中心／周希雯報導

台北捷運台北車站、中山站19日驚傳隨機砍人案，27歲嫌犯張文先是丟煙霧彈、再趁混亂時持刀亂砍，最終在警方圍捕下選擇墜樓身亡，造成包括他在內的4死悲劇。不過事發當下，其實捷運站內許多乘客都還沒搞清楚怎麼回事，直到看到刷票閘門小螢幕出現1緊急告示，眾人才警覺出事並狂奔出站，許多工作人員也在現場幫忙疏散，台北車站也過站不停避免有乘客下車。如今回頭看來，北捷迅速的反應無形中救了許多乘客，網友們都大讚「感謝你們的應變能力！」

據多名網友在Threads分享，案發當時北捷迅速啟動疏散程序，有民眾走到刷票閘門時，發現小螢幕顯示「免刷票，請速出站」。除了緊急告示外，有民眾表示，他當時在距離事發地點非常近的M8出口，事發才10分鐘、北捷就迅速打開所有閘門，並派工作人員在不同地方引導離開，或在閘門旁不斷大喊「不用刷卡，趕快出去」。起初大家因還沒搞清楚狀況、也沒看到什麼煙、以為只是小火警，所以仍乖乖在閘門前排隊刷卡，一度讓工作人員相當無奈。

發現張文犯案後，北捷緊急派工作人員疏散北車的乘客，並開閘門讓大家免刷票出站。（圖／翻攝畫面）

另外，有不少當時在列車上的民眾分享，當時剛好經過北車站、但列車直接過站不停，他一看也發現月台沒人，起初大家都一頭霧水，事後才得知張文還在現場。也有網友透露，早在抵達台北車站的前幾站，司機就提前廣播火災不停站，避免不知情的旅客在災害現場下車。有捷運員工也發文宣導，只要閘門出現「X」圖案、閘門代表有緊急狀況，「不是站內擠爆就是有重大危險」，呼籲大家看到就要快速逃出站、而不是趁免刷票時進站，「這種時候進站，就算沒有遇險也上不了車，以今天（19日）的狀況來說就有可能會是進站被砍」。

對此，北捷一系列緊急疏散的措施，獲得網友大讚，「雖然說是SOP，但反應真的很快，平時應該都有密集在訓練的」、「站務在忙成一團亂的時候，沒有忘記改營運模式讓旅客避難，是冷靜和專業的體現」、「這些及時應變救了許多人也防止了踩踏」、「北捷這次的危機處理快狠準」、「不得不說，捷運站應變能力值得讚揚」、「大家都被捷運好好保護了」。也有人感嘆，「唯獨這種免費免票是最不願意看到」、「希望大家以後不要再看見這種畫面」、「都是從經驗中累積的，還是希望這類的事件不要再發生」。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

